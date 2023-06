Ilary Blasi rivela il suo futuro: Cosa ha deciso di fare con l'Isola dei Famosi - Controcopertina

Con l’avvicinarsi della conclusione dell’edizione attuale dell’Isola dei Famosi, il pubblico è già curioso di conoscere i piani per il futuro del programma. Finalmente, Ilary Blasi ha deciso di rilasciare un’intervista in cui svela importanti dettagli sulle sue prossime mosse. Nonostante le numerose indiscrezioni circolate riguardo alla conduttrice televisiva, questa volta lei ha voluto fare una dichiarazione ufficiale molto attesa.

Nella serata del 12 giugno, l’Isola dei Famosi di Ilary Blasi non è andata in onda a causa della tragica notizia della morte di Silvio Berlusconi. La semifinale del reality show era programmata per quella serata, ma Mediaset ha giustamente modificato la programmazione per dedicare uno speciale del Tg5 in omaggio all’ex premier e ex presidente del Milan. Ma adesso concentriamoci su ciò che ha rivelato l’ex moglie di Francesco Totti.

Ilary Blasi parla del suo futuro nell’Isola dei Famosi

Nelle ultime ore, la conduttrice dell’Isola dei Famosi ha rotto il silenzio sulle sue prossime mosse. Nonostante gli imprevisti legati alla morte di Berlusconi, che potrebbero ritardare la conclusione del programma, Ilary Blasi sta lavorando duramente. Ma ciò che tutti vogliono sapere è se Mediaset la confermerà anche per la prossima edizione. E finalmente, è arrivata una risposta chiara da parte sua.

Queste sono le parole di Ilary a Tv Sorrisi e Canzoni riguardo all’Isola dei Famosi: “No, per due mesi non penso a niente. Hai visto come le cose cambiano rapidamente nella vita? È meglio non fare progetti”. Tuttavia, il sito Novella 2000 ha fornito ulteriori dettagli, affermando che è improbabile che Mediaset confermi la prossima edizione del reality. Infatti, nel 2024 potrebbe fare il suo grande ritorno un altro celebre programma, La Talpa.

Pertanto, Ilary non ha intenzione di fare progetti a lungo termine per una potenziale quarta edizione dell’Isola dei Famosi. Al momento, si impegnerà al massimo per concludere al meglio questa avventura e successivamente potrà godersi le vacanze estive insieme al suo fidanzato Bastian.