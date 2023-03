Ilenia Pastorelli è fidanzata? Cosa sappiamo sulla sua vita privata

Esploriamo la straordinaria vita di Ilenia Pastorelli, la splendida attrice italiana il cui incredibile talento le è valso il prestigioso David di Donatello come migliore attrice protagonista dopo il suo film d’esordio nel 2015. Le voci sul suo rapporto di coppia si susseguono, ma prima di andare a fondo della questione, diamo un’occhiata più da vicino a questa donna straordinaria.Ilenia Pastorelli, biografia

La splendida Ilenia Pastorelli è nata a Roma nel beato giorno del 24 dicembre 1985. Purtroppo, quando aveva solo 12 anni, i suoi genitori si separarono, lasciandola a vivere con la madre. Pastorelli ha frequentato il rinomato Liceo Classico Platone della capitale, dove si è distinta come studentessa esemplare. Oltre agli studi, scopre una passione ardente per la danza classica e si allena all’Accademia Nazionale di Roma per otto anni. Il suo cuore, tuttavia, è sempre stato rivolto al mondo dello spettacolo e alla fine ha intrapreso la carriera di modella.

Il nome di Ilenia è diventato noto dopo la sua incredibile performance al Grande Fratello 2011, dove è arrivata in semifinale dopo 154 giorni di permanenza nella casa. Nel 2015 si è fatta conoscere ancora di più per il ruolo di Alessia nel film Lo chiamavano Jeeg Robot, accanto a Luca Marinelli e Claudio Santamaria. La sua interpretazione della giovane e fragile ragazza che ha subito tanti abusi è stata accolta con grande entusiasmo dal pubblico e dalla critica. L’interpretazione di Ilenia è stata davvero notevole!

Nel 2016 è stata premiata con il David di Donatello per la sua straordinaria performance di attrice e due anni dopo Carlo Verdone le ha offerto un ruolo nel suo film, Benedetta Folletta. Nel 2019 è stata la conduttrice di Adrian Live – Questa è la storia… un programma con il cartone animato Adrian di Adriano Celentano. Infine, nel 2022, è stata la protagonista del film Occhiali neri diretto da Dario Argento.

Ilenia Pastorelli ha ottenuto un notevole successo in un periodo di tempo relativamente breve. Purtroppo le informazioni disponibili sulla sua vita privata sono poche, anche se sappiamo che ha avuto una relazione sentimentale con un concorrente del Grande Fratello. Al momento non è chiaro se abbia una relazione seria o se sia single. In un’intervista ha accennato al suo partner ideale.

Ha detto di preferire gli uomini introversi e che non cercano attenzione. Apprezza chi non dà molta importanza al proprio aspetto o alla cura del corpo. In conclusione, sembra che attualmente sia single.