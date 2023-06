Imbarazzo alla Camera Ardente di Silvio Berlusconi: VIP Lasciati Fuori - Controcopertina

Tentativi vani di accesso

L’ultimo saluto a Silvio Berlusconi si terrà mercoledì 14 giugno 2023 alle ore 15 presso il Duomo di Milano. La camera ardente, invece, è stata allestita a Villa San Martino ad Arcore, come decisione della famiglia dell’ex premier, scomparso all’età di 86 anni all’ospedale San Raffaele. Mentre l’accesso alla residenza del Cavaliere è rigorosamente controllato, centinaia di persone si sono radunate fuori per rendere omaggio a Berlusconi in un vero e proprio pellegrinaggio.

Martedì sera, intorno alle 21, Pier Silvio Berlusconi ha lasciato Villa San Martino e ha voluto ringraziare personalmente le persone che si erano radunate fuori: abbassando il finestrino, ha salutato con la mano e inviato un bacio. Tuttavia, all’interno della camera ardente si diceva che solo i parenti e pochi amici avessero accesso. Nonostante ciò, secondo quanto riportato da Today, alcuni volti noti hanno tentato di presentarsi ai cancelli nella speranza di poter salutare Silvio Berlusconi per l’ultima volta. Purtroppo, i due VIP sono stati respinti, causando imbarazzo e delusione.

L’ex senatore di Forza Italia, Antonio Razzi, e l’attore Massimo Boldi hanno provato ad entrare ma sono rimasti fuori dalla villa. Razzi ha raccontato al Corriere che sapeva di non poter entrare perché aveva telefonato in anticipo e gli era stato comunicato che solo i familiari stretti avrebbero avuto accesso. “Non volevo insistere, sapevo già al telefono che non ci avrebbero fatti entrare. Mi hanno detto: ‘Non possiamo farla entrare, altrimenti vorrà entrare tutta l’Italia’”, ha spiegato Razzi.

Così si sono vissuti momenti di imbarazzo davanti a Villa San Martino. “Mi ero già informato telefonicamente presso la segreteria che non avrebbero fatto entrare nessuno, tranne i familiari più stretti. Non avevo intenzione di andarci per farmi intervistare come ha fatto Massimo. Sono andato solo per il presidente Berlusconi. Ho solo accompagnato Massimo che voleva entrare a tutti i costi. Ma sarò presente in chiesa per il funerale”, ha aggiunto l’ex senatore Razzi.