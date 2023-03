“In camera mia no…” – Francesco Totti, l’ultima rivelazione riguardo Ilary Blasi. E le ripercussioni

Per diversi mesi si è speculato sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, dopo due decenni di matrimonio e tre figli. Nell’estate del 2022, i due hanno deciso di separarsi. Da allora, entrambi hanno voltato pagina e sono impegnati in una relazione: Ilary è fidanzata con l’imprenditore tedesco Bastian e Francesco ha una relazione con la floricoltrice romana Noemi Bocchi.

Recentemente, le tensioni tra Francesco Totti e Ilary Blasi sono state forti a causa dell’inizio della loro relazione. Totti aveva già fatto delle osservazioni sulla Blasi e sul suo attuale compagno Bastian in occasione della loro visita al ristorante di Alex Nuccetelli, un amico intimo di Totti. Tuttavia, il recente comportamento della Blasi ha aggravato notevolmente Totti, spingendolo a rilasciare ulteriori dichiarazioni e potenzialmente a intraprendere azioni legali.

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno avuto un diverbio, con Bastian che ha scelto di alloggiare nella residenza dell’ex capitano.

La notizia riportata da Chi dell’ex compagna di Francesco Totti e del suo attuale fidanzato che si tengono per mano con la figlia di lui, Ilary Blasi, nel parco dell’Eur, con la didascalia “Ilary Blasi con Bastian fa le prove in famiglia”, sembra aver causato un certo disagio a Totti. Tuttavia, La Repubblica suggerisce che la fonte primaria della sua agitazione potrebbe essere un’altra.

Francesco Totti è rimasto probabilmente contrariato quando ha scoperto che l’attuale compagna di Ilary Blasi risiedeva nella casa dell’Eur, precedentemente abitata da lui e dalla moglie. Questo implica che Francesco non è stato d’accordo con le recenti attività di Ilary, nonostante anche lui abbia una nuova compagna nelle vicinanze. Questa situazione ha causato una grave frattura tra i due, rendendo impossibile qualsiasi tipo di riconciliazione tra le parti.

È importante ricordare che in tribunale sono in corso due cause distinte. Nel caso giudiziario, sono in discussione l’affidamento dei figli e la proprietà di una villa all’Eur. La causa civile riguarda il presunto furto dei Rolex di Francesco Totti da parte di Ilary, oltre che delle borse e dei gioielli della Blasi, che sarebbero stati nascosti dall’ex capitano della Roma.