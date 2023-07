Incendio mortale presso la Casa di riposo per Coniugi di Milano: Un tragico evento che ha portato a 6 vittime e 3 feriti gravi - Controcopertina

Nella scorsa notte, un terribile incendio ha colpito la Casa di riposo per Coniugi di Milano, lasciando dietro di sé una scia di distruzione e dolore. Sei persone hanno perso la vita in questo tragico evento, mentre altre 81 sono rimaste ferite, di cui tre in condizioni critiche.

Una notte di tragedia

L’incendio si è sviluppato nella notte all’interno della Rsa Casa di riposo per Coniugi di Milano. Le prime informazioni riportano la triste notizia di sei persone decedute e numerose altre ferite. I vigili del fuoco sono immediatamente intervenuti con mezzi di soccorso avanzati e l’ausilio di un coordinamento adeguato. Le ambulanze hanno lavorato senza sosta per trasportare i feriti e gli intossicati ai vari ospedali cittadini.

La devastante conseguenza dell’incendio

Due delle vittime hanno perso la vita a causa delle fiamme, mentre le altre quattro sono state vittime dell’intossicazione causata dal fumo che ha invaso il primo piano della struttura intorno all’1:20 di notte. Tra coloro che hanno perso la vita ci sono cinque donne e un uomo. Purtroppo, la struttura stessa ha subito danni significativi, rendendola in parte inagibile. Gli ospiti che non hanno subito conseguenze sono stati trasferiti in un’altra casa di riposo adeguata alle loro esigenze.

La Casa di riposo per Coniugi: Una struttura dedicata all’assistenza anziani

La Casa di riposo per Coniugi, gestita dalla cooperativa Proges, è un’importante struttura dedicata all’accoglienza di anziani non autosufficienti ma che non richiedono cure ospedaliere. Proges gestisce ben 300 strutture in 11 regioni diverse, offrendo supporto e assistenza a numerosi anziani in tutto il paese.

La Rsa Casa di riposo per Coniugi è situata in un edificio storico di tre piani risalente al 1920, in via dei Cinquecento nella zona sud di Milano. La struttura è divisa in 12 nuclei, di cui due specificamente dedicati ai malati di Alzheimer. Con un totale di 210 posti letto, la struttura offre un ambiente confortevole per gli anziani che necessitano di cure e assistenza adeguate alle loro esigenze.

Questo tragico incendio ha lasciato un’impronta indelebile nella Casa di riposo per Coniugi di Milano e nelle vite di coloro che sono stati colpiti da questa tragedia. La comunità si stringe attorno a tutte le persone coinvolte, offrendo il proprio sostegno e conforto in questo momento di grande dolore.