Incidente mortale, 3 ragazzi perdono la vita e uno ferito. La tragedia a pochi chilometri dalla strage di Bitonto: avevano tra i 25 e i 30 anni

Incidente stradale tra Ginosa e Ginosa Marina: tre vittime e un ferito

Una tragedia si è consumata lungo la strada provinciale 580 tra Ginosa e Ginosa Marina, in provincia di Taranto. L’incidente, avvenuto a seguito di uno scontro frontale tra due Fiat Punto, ha causato la morte di due uomini di 30 e 27 anni e una donna di 25 anni. Un’altra persona è rimasta ferita ed è attualmente sotto osservazione presso l’ospedale di Castellaneta.

Intervento tempestivo dei soccorsi e delle forze dell’ordine

Non appena è stato lanciato l’allarme, sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i soccorsi del 118, oltre alla squadra dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Dopo l’impatto, entrambe le autovetture sono uscite completamente distrutte.

Le operazioni di recupero e le ipotesi sulle cause dell’incidente

Le operazioni per estrarre i corpi dalle lamiere delle due Fiat Punto sono state diverse ed estenuanti. Le dinamiche che hanno condotto al drammatico scontro frontale restano ancora non del tutto chiare. Vito Parisi, sindaco di Ginosa e vicepresidente della provincia di Taranto, ha rilasciato dichiarazioni all’AGI riguardo l’incidente:

Le condizioni della strada: “L’incidente frontale con 3 morti è avvenuto su un tratto rettilineo, con buona visibilità, quindi dalle prime ipotesi non si escluderebbe un sorpasso azzardato.”

"La strada in questione presenta tuttavia molte criticità, ha infatti molti incroci vivi, si interseca con delle strade di campagna e c'è un limite di velocità di 50 chilometri orari che purtroppo nessuno rispetta." Interventi previsti: "Come Provincia di Taranto abbiamo previsto un intervento di miglioramento di quest'arteria, con la costruzione di tre rotatorie dall'importo di 600mila euro ciascuna."

Un altro drammatico incidente in provincia di Bari

Nei giorni scorsi, si è registrato un altro tragico incidente sulla strada provinciale 231 nei pressi di Bitonto, in provincia di Bari. Quattro giovani hanno perso la vita, mentre altri due sono rimasti gravemente feriti e sono attualmente sotto osservazione. Anche in questo caso, le indagini sulle cause del violento scontro tra le due autovetture sono ancora in corso.