Incidente mortale tra auto e bici: addio a Loredano Comastri, il Ciclista Leggendario

Il mondo dello sport e della ciclismo piange la scomparsa di Loredano Comastri, un ciclista di 74 anni noto nel Bolognese. La sua vita è stata segnata da un tragico incidente stradale, avvenuto giovedì 7 dicembre a Crespellano lungo la strada Provinciale Bazzanese. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, Comastri è deceduto il 8 dicembre presso l’ospedale Maggiore.

L’Incidente Fatale

La dinamica precisa dell’incidente è ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Tuttavia, le prime informazioni indicano che un’auto avrebbe invaso la corsia opposta, provocando una collisione frontale con la bicicletta di Comastri. L’impatto è stato devastante, causando gravi lesioni al ciclista.





Indagini in Corso

Gli inquirenti stanno analizzando attentamente i dettagli dell’incidente per comprendere le circostanze esatte che hanno portato a questa tragedia. Nel frattempo, il conducente dell’auto coinvolta è stato sottoposto all’alcol test e al droga test, come da prassi in questi casi.

Una Leggenda del Ciclismo

Loredano Comastri era una vera e propria icona del ciclismo nel Bolognese. Oltre alle sue imprese in bicicletta, partecipava regolarmente a gare di podistica, dimostrando una straordinaria resistenza fisica e determinazione.

Le Impronte Indelebili di Comastri

La sua carriera è stata segnata da numerosi traguardi impressionanti. Nel 2007, ha scalato il Passo dello Stelvio in bicicletta per ben tre volte in soli 26 ore. Nel 2010, insieme alla squadra “Nuovo Parco dei Ciliegi,” ha vinto la Gran Fondo a Les Deux Alpes, conquistando il titolo di Campione del Mondo nella categoria Master 7. La sua ultima impresa, nell’agosto 2020, è stata altrettanto straordinaria: ha percorso 48 volte il colle di Santa Lucia, coprendo così la distanza di 8848 metri dell’Everest in soli 19 ore e 30 minuti.

Un Addio nel Modo Giusto

Mentre gli amici e gli appassionati di ciclismo piangono la scomparsa di Loredano Comastri, tutti concordano su una cosa: il ciclista avrebbe desiderato concludere la sua straordinaria vita proprio sulla sua bicicletta. La sua passione e le sue imprese rimarranno un punto di riferimento nel mondo dello sport e del ciclismo.