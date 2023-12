La notizia di una madre sudafricana che avrebbe partorito ben 10 gemelli ha fatto il giro del mondo, suscitando meraviglia e incredulità. Tuttavia, questa straordinaria storia ha preso una sconcertante svolta, sollevando dubbi sulla veridicità degli eventi. In questo articolo, esamineremo l’intera vicenda e le recenti sviluppi che hanno scosso l’opinione pubblica.

La Storia di Gosiame e dei 10 Gemelli

La protagonista di questa incredibile storia è Gosiame Thamara Sithole, una donna sudafricana di 37 anni. Presso l’ospedale di Pretoria, Sithole avrebbe dato alla luce 10 bambini: 7 maschi e 3 femmine. Se confermato, sarebbe un record senza precedenti, superando il precedente di 9 figli detenuto da una donna in Marocco.

Una Gravidanza Apparentemente Naturale

Sithole ha affermato che la sua gravidanza è stata completamente naturale e che non ha mai ricevuto trattamenti ormonali per aumentare le possibilità di rimanere incinta. Nonostante gli ultimi esami ecografici avessero previsto l’arrivo di 8 bambini, alla fine ne sono nati 10.





La Reazione del Padre dei Bambini

Il padre dei bambini, Teboga Tsotetsi, si è dichiarato scosso ma benedetto dalla sorprendente nascita. Passare da 2 figli a 12 in un solo giorno è un cambiamento sconvolgente, ma la famiglia rimane unita in questa situazione straordinaria.

La Svolta Sconcertante

Nonostante l’incredibile storia iniziale, questa vicenda ha preso una sconcertante svolta. Gosiame Thamara Sithole è stata ricoverata in ospedale per una valutazione psichiatrica. Questa decisione è stata presa a seguito delle crescenti polemiche sul fatto che la sua gravidanza da 10 gemelli potesse essere vera.

L’esame medico ha svelato una verità scioccante: non c’è stata alcuna gravidanza e non ci sono segni fisici di un recente taglio cesareo. Questo ha gettato un’ombra di dubbio sull’intera storia, mettendo in discussione l’esistenza stessa dei bambini.

Le Scuse della Famiglia e delle Autorità Sanitarie

La famiglia ha emesso un comunicato ufficiale, dichiarando che non ci sono prove della nascita dei decupleti e scusandosi per eventuali disagi e imbarazzo. Le autorità sanitarie locali hanno confermato di non avere registrazioni di una simile nascita in nessuna struttura pubblica o privata nella regione.

Questa incredibile vicenda dei 10 gemelli in Sudafrica è diventata un enigma. Mentre l’idea di una madre che partorisce 10 figli è affascinante, la veridicità di questa storia rimane in dubbio. L’evolversi degli eventi ha sollevato interrogativi e sconcerto, dimostrando quanto sia importante verificare attentamente le notizie prima di accettarle come verità.