“Incredibile”. Donnamaria, l’annuncio tanto atteso: il commento di Antonella

Edoardo Donnamaria, annuncio sorprendente: l’ex concorrente del GF Vip 7 condivide la novità sui social. In un breve messaggio, scrive: “Ora condividerò qualcosa nella prossima storia. Voi ditemi se è possibile o no”. Le parole hanno suscitato l’interesse dei fan che hanno seguito l’evolversi della relazione tra lui e Antonella Fiordelisi, un amore spesso al centro dell’attenzione e delle critiche.

La coppia ha continuato a dimostrare il proprio amore, nonostante alcuni dubbi sulla genuinità della loro storia. Ad esempio, poche settimane fa, hanno dichiarato di volere un figlio: “Abbiamo parlato di un futuro insieme, dato che la nostra relazione è importante”, raccontava Antonella.

Edoardo Donnamaria, annuncio sorprendente: il suo singolo al primo posto su iTunes

La notizia che Edoardo Donnamaria ha condiviso con i suoi fan riguarda il singolo dedicato alla fidanzata Antonella: “Il cielo stanotte” (la sua prima canzone) ha raggiunto il primo posto su iTunes poco dopo la sua uscita. Antonella ha dichiarato: “Non ho parole – ho la febbre a 38, apro Instagram e vedo questa storia… una canzone per me? Ti amo da morire. E ora come faccio ad aspettare fino al 4? Sono troppo curiosa”. Nella classifica, Edoardo Donnamaria supera altri artisti importanti: sarà l’effetto novità? Lo scopriremo.

Nel frattempo, su iTunes, il singolo precede “Mon Amour” di Annalisa e “Supereroi” di Mr Rain, canzone presentata a Sanremo e premiata con la medaglia di bronzo. La classifica si chiude al quarto posto con “Flowers” di Miley Cyrus. Un esordio notevole, davvero. Potrebbe essere l’inizio di una brillante carriera? Di una cosa siamo certi: è la notizia che aspettava, pur non avendo il coraggio di crederci.