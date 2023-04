Chi è Anna la mamma di Paolo Brosio? Età, come sta, ricoverata, figli e vita privata

Paolo Brosio è un affermato giornalista, autore e presentatore televisivo. Oggi, mercoledì 5 aprile, sarà ospite del talk show pomeridiano di Rai Uno, Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone. Il giornalista è molto legato a sua madre Anna, una donna ultracentenaria. Scopriamo qualche dettaglio in più su di lei.

Paolo Brosio, mamma Anna – chi è?

La madre di Paolo Brosio si chiama Anna Marcacci Brosio, nata a Marina di Pisa il 7 aprile 1921. Tra due giorni festeggerà il suo 102° compleanno ed è del segno zodiacale dell’Ariete. Anna Brosio è nata nel periodo tra le due guerre mondiali e ha trascorso la sua giovinezza a Pisa. Durante la Seconda Guerra Mondiale, si è trasferita con la famiglia tra Lari e Cevoli per sfuggire ai tedeschi. Dopo il matrimonio con Domenico Ettore Brosio, si è stabilita nelle campagne piemontesi.

La donna è sempre stata molto attenta e vivace, portando con grazia i suoi anni. Attualmente, purtroppo, si trova in ospedale per problemi di salute. Non conosciamo la ragione del ricovero, ma sappiamo che pochi mesi fa ha superato un problema cardiaco.

Per il suo centesimo compleanno, il figlio Paolo Brosio le ha donato un terreno a Medjugorje, un luogo sacro a cui la donna è profondamente devota. La sua fede per la Madonna risale a molti anni fa, fin dagli anni ’80 quando si è recata lì in pellegrinaggio. Questo luogo è poi diventato molto importante anche per il figlio.

Paolo Brosio è un incredibile giornalista, conduttore e scrittore italiano che ha raggiunto la fama! Ha stupito il pubblico con la sua presenza a Quelli che il Calcio condotto da Fabio Fazio, ci ha emozionato a L’Isola dei Famosi 4 e ora è pronto ad affrontare la casa del Grande Fratello Vip! È una figura appassionata e stimolante nel mondo della televisione.

Chi è Paolo Brosio?

Nome: Paolo Brosio

Sono nato il 27 settembre 1956, un giorno che ricorderò e custodirò per sempre.

Età: 64 anni

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: Giornalista, conduttore, scrittore

Luogo di nascita: Asti

Altezza: 182 cm

Peso: 75 kg

Paolo Brosio non ha assolutamente tatuaggi – ed è un vero peccato! Si sta perdendo l’opportunità di esprimersi attraverso la body art e di mostrare il suo stile unico.

Profilo ufficiale Instagram: @paolobrosioreal

Biografia

Paolo Brosio, nato ad Asti il 27 settembre 1956 da Domenico Ettore Brosio e Anna Marcacci, si laurea con il massimo dei voti in giurisprudenza, ma inizia la sua carriera giornalistica a soli 19 anni. È noto per il suo ruolo in TV e per la sua vita sregolata, fino a quando, nel 2008, ha riscoperto la sua fede e ha cambiato completamente la sua vita e il suo ruolo in TV. Oggi risiede con la madre a Forte dei Marmi. Il viaggio di Paolo è una storia appassionata di come si possa dare una svolta alla propria vita e trovare un senso.

Lavoro e carriera

Paolo Brosio è un noto giornalista, conduttore e scrittore italiano che ha iniziato il suo percorso giornalistico nel 1975, a soli 19 anni, mentre era ancora studente, come collaboratore pubblicitario de La Nazione. La sua dedizione alla professione è proseguita per otto anni, durante i quali ha anche diretto l’ufficio stampa del Pisa Calcio. L’apice del successo lo raggiunge nel 1985, quando si laurea in Giurisprudenza con il massimo dei voti, presentando una tesi in Filosofia del diritto.

Il suo talento e il suo impegno vengono subito riconosciuti e a pochi giorni dalla laurea viene incaricato dal rettore dell’Università di Pisa di dirigere l’ufficio stampa e di pubblicare il Notiziario. Nel 1986 la sua passione per il giornalismo lo porta ad entrare nella redazione de Il Secolo XIX, per poi diventare corrispondente di Studio Aperto nel 1990. La sua carriera continua a fiorire e diventa corrispondente del Tg5 e del Tg4, raggiungendo una grande notorietà grazie al suo coinvolgimento nell’inchiesta Mani Pulite.

Paolo Brosio e la TV

Dopo l’incredibile percorso come inviato, Paolo Brosio passa alle reti Rai, dove abbraccia con convinzione un ruolo fisso a Quelli che il Calcio, co-conducendo Domenica In con Carlo Conti ed Ela Weber. Nel 2001 conduce Italia che vai e dal 2002 al 2006 Linea Verde. Nel 2006 è stato inviato entusiasta de L’Isola dei Famosi 4 e nel 2008 è stato protagonista di una puntata di Belli dentro, oltre che inviato del programma Stranamore.

Fino al 2009, Paolo è stato un appassionato commentatore della Juventus per Mediaset Premium e nel 2012 ha condotto Viaggio a… Ha partecipato con entusiasmo a L’Isola dei Famosi 14 nel 2019 condotta da Alessia Marcuzzi, nell’edizione vinta da Marco Maddaloni, con Luca Vismara, Marina La Rosa. Dopo il reality è approdato con gioia a Che tempo che fa su Rai 1.

Paolo Brosio Grande Fratello Vip

Spinto dalla curiosità e dal desiderio di aiutare, io, Paolo Brosio, mi iscrivo al Grande Fratello Vip. Ho chiesto aiuto a Mediaset per realizzare il mio progetto di costruire un pronto soccorso a Medjiugorje. Purtroppo, a causa della mia positività al COVID 19, ho dovuto entrare nel programma con un mese di ritardo rispetto a quanto inizialmente previsto. Tuttavia, sono ancora determinato a realizzare questo progetto!

Paolo Brosio ha accolto a braccia aperte la casa del Grande Fratello VIP, unendosi alle risate e al cameratismo. Purtroppo, è stato anche oggetto di uno scherzo quando Adua e Dayane hanno finto di flirtare con lui, lasciandolo particolarmente afflitto e bisognoso di una camomilla. Paolo è stato anche al centro delle critiche per i suoi commenti sul COVID e per aver rivelato ai concorrenti che il programma durerà fino a febbraio 2021.

Paolo Brosio è stato crudelmente eliminato dal reality show il 9 novembre, ricevendo solo un misero 3% dei voti. Nonostante il suo valoroso sforzo, è stato costretto a lasciare la Casa solo pochi giorni dopo il suo ingresso.

Battuta sulle Iene

Paolo Brosio è stato la sfortunata vittima di uno scherzo orchestrato da Scherzi a Parte de Le Iene il 18 settembre 2013. Lo scherzo è stato condotto da Frank Matano, che si è finto un regista americano che voleva girare un documentario su Medjugorje. Brosio è stato intervistato da Matano e poi ha ricevuto una telefonata da Leonardi Fiaschi, che fingeva di essere Papa Bergoglio. Brosio era assolutamente furioso e chiese ai due di lasciare immediatamente la sua casa. Lo scherzo è stato trasmesso due anni dopo, nel 2015.