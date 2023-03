“Incredibile, è davvero lui”. Dopo UeD, Biagio Di Maro sorprende tutti. Le sue attività attuali

Biagio Di Maro, una nuova emozionante esperienza dopo UeD! L’illustre cavaliere di Uomini e Donne è pronto per un viaggio esaltante! Ultimamente si sente parlare molto di lui, perché il suo aspetto notevole e il suo carattere volitivo non passano inosservati. Di recente è tornato in studio dopo una lunga assenza e si è subito scontrato con una dama, a testimonianza della sua audacia!

Biagio Di Maro è entrato a UeD con l’unica intenzione di corteggiare Gemma Galgani, ma purtroppo non è stato così. Lo stesso esito disastroso lo ha avuto con molte altre signore, il che ha spinto Tina Cipollari e Gianni Sperti ad accusarlo di usare la piattaforma per attirare l’attenzione. Le cose sono peggiorate quando Carla ha tirato in ballo il suo ex fidanzato e ha detto: “Non sapevi come liquidarmi quando hai visto Clea e hai tirato fuori il mio ex fidanzato con cui è finita da tre anni”. Ora, Biagio annuncia con orgoglio la sua nuova esperienza lavorativa!

Biagio Di Maro è assolutamente entusiasta di debuttare sul grande schermo in un film!

Maria De Filippi ha recentemente chiesto al cavaliere napoletano Biagio Di Maro di lasciare il programma dopo l’ennesimo scontro con Tina Cipollari. Da allora, Biagio si è molto appassionato alla sua presenza su TikTok, dove ha postato diversi video. Tuttavia, molti lo hanno accusato di essersi fatto prendere troppo la mano. Un follower ha scritto: “È appena andato a Uomini e Donne, se stava facendo un film cosa faceva?”. Ma Biagio ha risposto subito con entusiasmo e sorpresa.

Il duro lavoro di Biagio Di Maro come escavatore ha finalmente dato i suoi frutti! Vi aspetta una sorpresa: presto lo vedrete in un film! Non perdetevelo e divertitevi! La sua nuova fama a Uomini e Donne ha suscitato molte domande e lui è qui per fornirvi tutte le risposte.

Un saluto a tutti! Sono felicissimo di condividere con voi questa bellissima notizia: sto girando un film qui a Napoli! Anche se non sono l’attore principale, farò parte di tutti gli episodi. Vi starete chiedendo: “È reale o è un sogno?”. Restate sintonizzati: presto pubblicheremo alcuni frammenti del film per darvi un’idea di ciò che accadrà! Non vedo l’ora di sapere cosa ne pensano tutti!