“Incredibile, tanti nuovi partecipanti”. Grande Fratello, nuovamente aperte le porte: la casa è in subbuglio

Nuovi concorrenti al Grande Fratello: quando e chi?

Presto il Grande Fratello accoglierà quattro nuovi concorrenti. Nelle scorse settimane, abbiamo osservato numerose variazioni e dinamiche all’interno della Casa. L’edizione 2023 del reality di Alfonso Signorini, dopo un avvio non proprio brillante, sembra essersi rianimata grazie all’arrivo del giornalista e scrittore Giampiero Mughini, della personal trainer Jill Cooper e dell’ex concorrente di Tempation Island Mirko Brunetti.

Mentre gli spettatori continuano a seguire con interesse l’evoluzione del rapporto tra Beatrice e Massimiliano, c’è grande attesa per quello che accadrà tra Mirko e le sue ex Perla e Greta. Proprio ieri, lunedì 6 novembre, Greta è ritornata al Grande Fratello e dopo aver criticato Angelica per il ballo sensuale con il fidanzato, si è riconciliata con Mirko. Nell’ultimo episodio, Giselda Torresan ha dovuto lasciare la Casa dopo aver perso di un soffio il televoto contro Angelica. Ora, molti attendono l’arrivo dei nuovi concorrenti.

Chi entrerà nella Casa giovedì 9 novembre?

Da un po’ di tempo circolavano voci sull’imminente arrivo di nuovi partecipanti nella Casa del Grande Fratello. Proprio in queste ore è giunta una conferma, non ufficiale ma abbastanza affidabile. Il profilo Twitter Agent Beast ha annunciato: “Nella prossima puntata del Grande Fratello saranno introdotti 4 nuovi concorrenti Vip e Nip. Durante il programma la casa ospiterà un numero variabile tra 10 e 14 concorrenti”.





Alfonso Signorini e l’addetta ai social Rebecca Staffelli hanno più volte ribadito che i casting sono sempre aperti. Quindi mancano davvero poche ore e i telespettatori potranno sciogliere ogni dubbio sui nomi delle nuove entrate. In queste settimane si è parlato molto di Rosanna Fratello, il cui nome è in circolazione da mesi. Ovviamente sono molto attesi i nomi delle ex di Mirko, Perla Vatiero e Greta Rossetti.

Si è menzionata anche l’attrice Jane Alexander, che ha un conto in sospeso con Beatrice. Poi ci saranno due concorrenti non vip e qui il mistero è ancora più fitto. Intanto il pubblico commenta: “Nuovi concorrenti.. No, noi rivogliamo LA concorrente”, riferendosi a Heidi Baci. C’è poi chi chiede: “Quando entrano i nuovi concorrenti che non se ne può più di questi 4 sfigati”. E c’è chi sostiene che i nuovi concorrenti saranno addirittura 10. Ma non saranno un po’ troppi?!