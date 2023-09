Influencer e Personaggi di OnlyFans Esclusi dal Grande Fratello: Lucas Peracchi Rompe il Silenzio contro Pier Silvio Berlusconi

Il dibattito infiammato tra l’Ad di Mediaset e l’ex tronista di “Uomini e Donne,” Lucas Peracchi, ha scatenato una polemica che fa ancora discutere. Le decisioni prese dalla dirigenza Mediaset, in particolare da Pier Silvio Berlusconi, di escludere gli influencer e i personaggi attivi su OnlyFans dal Grande Fratello hanno sollevato una serie di domande sul confine tra intrattenimento televisivo e lavoro online.

Lucas Peracchi: Un Ex Tronista e un Attore di OnlyFans

Lucas Peracchi, noto per il suo passato come tronista nel popolare programma “Uomini e Donne,” è oggi un personaggio attivo su OnlyFans, una piattaforma online dedicata al contenuto per adulti. La sua trasformazione da volto televisivo a performer di OnlyFans ha attirato l’attenzione e ha suscitato un acceso dibattito sulla partecipazione di tali figure in programmi televisivi mainstream.

Una Voce Contro le Decisioni di Mediaset

Lucas Peracchi ha dichiarato: “Ho sempre desiderato entrare nel Grande Fratello, ma questa volta, dopo aver letto alcune notizie, non ho nemmeno considerato la possibilità di candidarmi.” Le decisioni prese dalla dirigenza Mediaset hanno fatto sì che il Grande Fratello escludesse una serie di personaggi più o meno noti sui social media e sulle piattaforme web, suscitando critiche per una presunta discriminazione.

Peracchi ha espresso la sua preoccupazione in merito a questa situazione, definendola “ridicola” e sottolineando che impedire a chi lavora su OnlyFans di partecipare a certi programmi televisivi è un atto di ingiustizia. L’ex tronista ha affermato che il Grande Fratello trasmette monologhi contro il razzismo, l’omofobia e per il femminismo, e pertanto escludere persone come lui rappresenterebbe una forma di “falso moralismo.”

La Chiamata a un Approccio più Approfondito

Lucas Peracchi ha sottolineato l’importanza di un casting più approfondito, finalizzato a valutare se un personaggio ha una storia interessante da condividere, piuttosto che giudicarlo in base alle sue attività sui social media. Ha suggerito che molte persone di successo abbiano saputo sfruttare con intelligenza tali canali, dimostrando di essere persone sveglie.

In conclusione, il dibattito tra Lucas Peracchi e la dirigenza di Mediaset mette in evidenza le sfide che l’industria dell’intrattenimento deve affrontare nell’era dei social media e delle piattaforme online. La questione delle opportunità per gli influencer e i creatori di contenuti di OnlyFans nei programmi televisivi continuerà a essere al centro dell’attenzione e solleva importanti interrogativi sulla giustizia e l’equità nel mondo dell’intrattenimento.