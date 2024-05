Franco Di Mare, il toccante addio con Giulia Berdini: i 35 anni di differenza, il loro primo incontro e una bugia perdonata

Franco Di Mare ha coronato il suo amore per Giulia Berdini con un matrimonio due giorni prima di morire, lasciando un ricordo indelebile di un amore profondo.





L’ultimo grande gesto di Franco Di Mare prima di lasciarci è stato il matrimonio con Giulia Berdini, la donna che gli è stata accanto negli ultimi otto anni. Insieme hanno affrontato la scoperta della malattia e i momenti più difficili, ma anche giorni che li hanno legati per sempre. Il ricordo di Franco vivrà anche grazie a lei. La differenza di 35 anni non è mai stata un ostacolo per il loro amore. «L’ho incontrato alla sede Rai di Saxa Rubra», ha raccontato Giulia al Corriere della Sera.

Parlando del loro primo appuntamento, Giulia ha ricordato: «Franco, da buon napoletano, mi ha invitato a mangiare una pizza».

Giulia Berdini, che ha sposato Franco il 15 maggio, due giorni prima della sua scomparsa, ha condiviso anche un dolce aneddoto del loro rapporto. Si chiamavano affettuosamente «Lili», come il chihuahua che lei portò a casa con una bugia: «L’ho trovato vicino a un bidone». Fu subito perdonata. «Franco è stato un compagno che mi ha avvolta con il suo amore, che mi ha protetta senza mai soffocarmi e mi ha sostenuto, aiutandomi ad avere più fiducia in me stessa. Sapeva anche come mitigare i miei difetti», ha detto.

Questo matrimonio, celebrato in un momento tanto difficile, rappresenta un gesto d’amore e di coraggio, un ultimo atto di unione che Giulia custodirà per sempre nel suo cuore. La storia di Franco e Giulia è un esempio di come l’amore possa essere un’ancora nei momenti più bui, una forza che trascende il tempo e le difficoltà.