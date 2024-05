Auto capovolte, inferno di metallo e caduta dal viadotto: quattro giovani perdono la vita

Una notte di dolore sulle strade di Caserta, con quattro giovani che hanno perso la vita in due distinti incidenti. I soccorsi, purtroppo, si sono rivelati inutili.





Sabato sera drammatico sulle strade casertane con un bilancio tragico di quattro morti, tutti giovanissimi, in due distinti incidenti stradali. L’incidente più grave si è verificato a Villa Literno, dove due auto si sono scontrate lungo la strada che collega la città dell’agro aversano a Giugliano in Campania: tre giovani sono deceduti – una ragazza di 20 anni e due ragazzi di 23 e 24 anni – e tre persone sono rimaste gravemente ferite.

Frontale tra due auto a Villa Literno: tre giovani vittime

Lo scontro è avvenuto alle 4 del mattino, quando una 500 X e una 500 Abarth si sono scontrate frontalmente, nei pressi dello svincolo della Nola-Villa Literno. A bordo dell’Abarth viaggiavano quattro ragazzi, di età compresa tra i 20 e i 25 anni. I soccorsi non sono riusciti a salvare i tre giovani passeggeri intrappolati tra le lamiere: una ragazza di 20 anni di Santa Maria Capua Vetere e due ragazzi, di cui almeno uno di origine straniera. Il quarto occupante dell’Abarth, residente a Giugliano, è stato gravemente ferito. Feriti anche i due occupanti della 500 X, una coppia di 54 anni. Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri della compagnia di Casal di Principe.

Sbalzato dall’auto, ventenne precipita dal viadotto della variante di Caserta

Un secondo tragico incidente è avvenuto sulla variante di Caserta, dove un ventenne è morto dopo essere stato sbalzato fuori dalla propria auto e cadendo da un viadotto. Si tratta di un 20enne di Maddaloni. L’amico che viaggiava con lui è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Dai primi rilievi sembra che la Peugeot con a bordo i due giovani si sia ribaltata più volte intorno a mezzanotte e mezza. A seguito dell’impatto, uno dei ragazzi è stato proiettato fuori dall’abitacolo e oltre la carreggiata, precipitando dal viadotto. L’amico è stato trovato incastrato tra le lamiere dell’auto.

Questa notte di lutto lascia una profonda ferita nella comunità casertana, che piange la perdita di questi giovani vite spezzate troppo presto. Le indagini sono in corso per chiarire le cause di questi drammatici incidenti, mentre le famiglie e gli amici cercano di fare i conti con una perdita incolmabile.