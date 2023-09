Influencer furiosa per il pasto ingannevole: 18 euro per una scatoletta di tonno al posto della tartare ordinata!

La storia di Sophie Bokelmann, agente immobiliare e influencer di successo, nel ristorante di Toronto che le ha servito una scatoletta di tonno, ha fatto scalpore. In poche ore, il suo video su TikTok è diventato virale, coinvolgendo migliaia di utenti, anche quelli meno esperti in campo culinario.

Sophie si è seduta in un rinomato ristorante di Toronto, nonostante non avesse molta fame. Decise di ordinare un piatto leggero e scelse una tartare di tonno dal menu. Tuttavia, la sorpresa fu grande quando il cameriere le consegnò una portata molto insolita: una scatoletta di tonno.

Ancor più assurdo è il fatto che il piatto, specificato come “tartare” nel menu, costava la bellezza di 18 euro. Insomma, la scatoletta di tonno più costosa mai servita. Sconvolta, Sophie salì in macchina e pubblicò un video-denuncia sui social, che in breve tempo raggiunse circa un milione e mezzo di visualizzazioni.

Nel video, Sophie si chiede ironicamente se l’inflazione sia così grave da giustificare una tale esperienza. Racconta di aver chiesto al cameriere qualcosa di leggero, come una tartare di tonno, e di essersi poi trovata davanti quella scatoletta di tonno con delle patatine chips, simili a quelle che si trovano al bar durante l’aperitivo. Non solo, le hanno chiesto 18 euro senza neanche togliere il tonno dalla scatoletta. Sophie conclude il video immortalando il platto incriminato.

Il video è stato ironicamente definito dagli utenti come “la scatoletta di tonno più costosa al mondo”.

A causa della tempesta mediatica e della cattiva pubblicità generata dal video dell’influencer, due ristoranti di Toronto si sono affrettati a prendere le distanze dalla vicenda, smentendo qualsiasi coinvolgimento.