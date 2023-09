Flavio Briatore svela il metodo che l’ha fatto dimagrire: tutti i dettagli

Flavio Briatore ha recentemente fatto una sorprendente apparizione al programma televisivo “È sempre Cartabianca”, mostrando un fisico incredibilmente snello. Questo cambiamento ha lasciato tutti a bocca aperta, considerando il ricordo di Briatore con una corporatura molto diversa. Ma cosa è successo? La padrona di casa, Bianca Berlinguer, non perde tempo e chiede subito a Briatore il motivo di tale dimagrimento.

Molti, inclusa Berlinguer stessa, hanno pensato che dietro questa trasformazione si celasse un problema di salute, considerato il notevole peso perso da Briatore di recente. Tuttavia, la verità è che Briatore sta godendo di ottima salute. Il suo segreto? Una dieta che ha fatto miracoli per lui. È lo stesso imprenditore che spiega come ha raggiunto questo risultato e soprattutto perché ha deciso di farlo.

All’inizio della puntata, le nuove condizioni di Briatore attirano l’attenzione di Berlinguer, che lo saluta notando il suo cambiato aspetto. A quel punto, la conduttrice non può fare a meno di chiedersi se quel dimagrimento possa essere legato a un problema di salute. “Sta bene?”, chiede Berlinguer. Briatore, senza esitazione, scioglie ogni dubbio spiegando: “Pratico il digiuno intermittente, non mangio per 16 ore al giorno”.

Inoltre, aggiunge: “Seguo questa routine da un anno e ho perso 18 chili. Sto bene? Ecco, sono qui…”. Successivamente, Briatore affronta argomenti politici e condivide la sua opinione sul governo. Afferma: “Continuo a pensare che Giorgia Meloni sia una fuoriclasse. La reputazione del nostro presidente del Consiglio all’estero è molto alta”. Inoltre, dichiara: “Credo che sia il primo ministro ad aver ottenuto più consensi all’estero, anche più di Draghi”. Briatore esprime così il suo pensiero riguardo al governo guidato da Giorgia Meloni.

Inoltre, aggiunge: “È difficile gestire il nostro paese, con un governo che è al potere da 8 mesi. Fino a quando non avremo un sistema presidenziale, in cui chi vince le elezioni comanda e decide, saremo sempre nel mirino dell’avversario”. Infine, Briatore conclude: “Nel nostro settore, tra ristorazione e turismo, i salari sono aumentati, ma il costo finale del prodotto è aumentato. Le aziende hanno visto il loro profitto diminuire, poiché i costi a loro carico non sono diminuiti. Il salario minimo potrebbe anche essere un bene”.