Intervento abituale e decesso a 51 anni: Iolanda Gentile lascia quattro bambini. La parentela presenta una denunci

La professoressa Iolanda Gentile, 51 anni, di Trecase, non era preoccupata prima di sottoporsi a un’isterectomia, una procedura medica comune e di routine eseguita quotidianamente negli ospedali italiani. Purtroppo Iolanda è deceduta dopo l’operazione di asportazione dell’utero. È stata avviata un’indagine per determinare l’esatta causa del decesso e capire cosa sia successo.

Iolanda è stata sottoposta a un intervento chirurgico, ma al suo ritorno in reparto ha manifestato un malessere. Secondo quanto riportato da Il Mattino di Napoli, la donna è stata riportata in sala operatoria e le sue condizioni sono rapidamente peggiorate. È stata trasferita d’urgenza a Castellamare di Stabia, dove è stata intubata, ma purtroppo non è sopravvissuta.

Iolanda, che chi la conosceva chiamava Nada, era un’insegnante di matematica di 51 anni del Liceo Pitagora-Croce di Torre Annunziata. La sua morte inaspettata ha lasciato i colleghi e gli studenti in uno stato di shock. Amici, parenti e conoscenti dei suoi figli si sono espressi sui social media per esprimere le loro condoglianze alla famiglia. La famiglia è addolorata ma ha presentato una denuncia al commissariato di Castellammare per capire cosa sia successo alla loro amata madre. Le autorità hanno già acquisito le cartelle cliniche e interrogato i primi testimoni.