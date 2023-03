“Completamente infondato, ecco le evidenze”. Rivelazione su Antonella Fiordelisi, la scoperta riguardo l’ex GF Vip è sorprendente: emerge la controversia.

Antonella Fiordelisi, il suo passato è oggetto di appassionate discussioni. L’ex concorrente del GF Vip 7 continua a far parlare di sé anche dopo la sua eliminazione dal reality di Alfonso Signorini. Questa volta, i sospetti sembrano essere più intensi che mai: Antonella viene interrogata intensamente su un capitolo particolare della sua vita.

Il passato di Antonella Fiordelisi è avvolto nel mistero! Chi è questa ex gieffina? Può sembrare incredibile, ma è questa la domanda che ultimamente sta tenendo banco nella mente di tutti. Un grande punto interrogativo incombe sul suo passato, un tempo in cui era una campionessa della sua disciplina e una figura amata da tutti.

Con ardente determinazione, Antonella Fiordelisi ha varcato la porta rossa della casa del GF Vip 7 dopo la sua eliminazione dal gioco, dichiarando con sicurezza: “Sono arrivata a questo reality pur non avendo parenti nel mondo della tv, ho fatto tutto da sola!”. Ma i telespettatori più smaliziati ricordano le sue parole nella clip introduttiva andata in onda sei mesi fa, in cui dichiarava con orgoglio: “Ero una promettente schermitrice, ho una medaglia di bronzo nazionale giovanile nella spada e ho anche partecipato a diverse Coppe del Mondo e Campionati Europei”.

Peccato che l’evidenza delle bugie di Antonella Fiordelisi sulle sue vittorie sia stata chiarita dalla giornalista Grazia Sambruna. Le classifiche disponibili online dimostrano che la posizione più alta ottenuta nel torneo è stata un ammirevole 11° posto, senza nemmeno sfiorare il podio. Inoltre, non risulta che abbia partecipato a tornei al di fuori dei confini nazionali o regionali. Ha accompagnato la squadra giovanile italiana in Belgio, ma non come atleta. Che sfortuna!

Nonostante Google riporti il bronzo che la schermitrice avrebbe conquistato, non ci sono immagini di lei in gara o sul podio. A parte l’unico selfie in cui morde una medaglia, che la dice lunga sul suo risultato: “L’ho fatto da sola”.