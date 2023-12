Una terribile tragedia ha funestato la Vigilia di Natale nella zona orientale di Salerno, precisamente nel quartiere di Torrione. In una serata che avrebbe dovuto essere all’insegna della gioia e della celebrazione, una donna di 83 anni ha perso la vita in un incidente stradale. L’anziana è stata tragicamente investita da un’auto in retromarcia proprio davanti alla sua abitazione.

La Sequenza degli Eventi

Gli esatti dettagli dell’incidente sono ancora al vaglio delle autorità competenti, ma secondo le prime informazioni disponibili, l’incidente si è verificato durante una manovra di retromarcia eseguita dall’automobile coinvolta. Questo tragico evento ha portato alla morte immediata dell’anziana donna. L’incidente ha avuto luogo in via Sciaraffa, nelle immediate vicinanze della residenza della vittima. Il conducente dell’auto, rendendosi conto dell’accaduto, ha prontamente allertato i servizi di emergenza, che sono accorsi sul luogo dell’incidente nel minor tempo possibile.

Il Drammatico Esito e le Indagini in Corso

Purtroppo, nonostante gli sforzi dei soccorritori, l’83enne investita in retromarcia ha perso la vita sul colpo, e i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul luogo dell’incidente, le autorità locali hanno eseguito i rilievi necessari e coperto il corpo della vittima in attesa dell’intervento del magistrato di turno. Sarà compito di quest’ultimo analizzare con scrupolo la scena dell’incidente e avviare le opportune indagini per determinare la dinamica dell’evento e individuare eventuali responsabilità.

Nel frattempo, il conducente dell’auto coinvolta è stato interrogato dalle autorità. La comunità di Torrione ha dimostrato la propria solidarietà nei confronti della famiglia della defunta, che, in un giorno che dovrebbe essere di festa, si trova a fare i conti con una tragedia inaspettata e devastante.