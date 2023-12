Virginio Simonelli, noto come Virginio, ha deciso di condividere pubblicamente un aspetto importante della sua vita: la sua omosessualità. Il cantante e vincitore dell’edizione decima di “Amici” ha aperto il suo cuore sulle pagine di Vanity Fair, poco prima dell’uscita del suo nuovo singolo. Tuttavia, Virginio sottolinea che questo non dovrebbe essere considerato un “coming out”, ma piuttosto un passo naturale verso la normalizzazione dell’amore in tutte le sue sfaccettature.

Un Passo Verso la Normalizzazione

Virginio, classe 1985, ha spiegato che, sebbene non avesse mai nascosto la sua omosessualità, aveva scelto di mantenerla privata per riservatezza. Ha sempre presentato il suo compagno a tutti coloro che ne facevano parte della sua vita, ma ora ha deciso di condividere questa parte di sé attraverso un’intervista con Vanity Fair. Per lui, l’amore è amore, indipendentemente dal genere.

Un Percorso di Scoperta

Il cantante ha rivelato che ha compreso la sua omosessualità gradualmente nel corso del tempo. Nonostante abbia avuto relazioni significative con donne, Virginio ha spiegato che alla fine il cuore non ascolta il cervello e sceglie chi amare. Questa scoperta è avvenuta intorno ai 13/14 anni e ha segnato l’inizio di un percorso di accettazione di sé.





L’Importanza dell’Amore

Virginio ha sottolineato l’importanza dell’amore nella sua vita. Ha avuto due storie d’amore significative, la prima delle quali è durata ben 18 anni. La sua attuale relazione è in corso da 4 anni. Virginio crede che l’amore insegni a comprendere se stessi, i propri limiti e a imparare dagli altri. Essere amato dà forza e aiuta a superare le sfide. Per lui, condividere il peso delle difficoltà con qualcuno che ti ama è un segno di forza.

Virginio Simonelli si prepara a lanciare il suo nuovo singolo, “Il giorno con la notte,” in duetto con Teo Bok. Nel video musicale, i due artisti raccontano due sfaccettature dell’amore: Teo ha una ragazza, mentre Virginio ha un ragazzo. Per Virginio, “Love is love,” e con questo progetto, desidera raccontare il suo lato dell’amore attraverso la musica.