“Io e i miei parenti…”. GF Vip 7, la rivelazione sconvolgente di Antonella Fiordelisi. Signorini pietrificato

Durante la diretta del GF Vip, Antonella Fiordelisi ha espresso il suo malcontento nei confronti della sua famiglia. Per capire l’origine di questo attrito, è importante ricordare che qualche puntata prima Antonella Fiordelisi è stata eliminata dal televoto, cosa che le ha provocato una grande rabbia perché non aveva alcuna intenzione di andarsene.

I fan della Fiordelisi, insieme ai suoi genitori, hanno ritenuto la sua salute mentale una priorità rispetto al gioco. Tuttavia, non è chiaro a quale salute mentale ci si riferisca. Fiordelisi ritiene che i suoi genitori siano responsabili della loro mancanza di comprensione delle sue emozioni.

Antonella Fiordelisi ha espresso il suo malcontento nei confronti della famiglia al GF Vip.

Antonella Fiordelisi comunica ad Alfonso Signorini di aver preso le distanze dalla famiglia. Sembra che sia già riuscita a convincere Edoardo Donnamaria, a meno che non viva in modo indipendente. La giovane desidera risolvere la questione con la sua famiglia e dichiara al padrone di casa: “Mi scuso, non sono coinvolta in questa vicenda. Non ho mai subito atti di bullismo, che sono tutt’altra cosa”.

Mi sono ammalata a causa del mio desiderio di Edward e la mia famiglia non era al corrente della situazione. Di conseguenza, ho preso le distanze da loro. Spero di poter chiarire a breve la situazione con mia madre, che ha agito per me. Antonella aveva già dichiarato che le informazioni fornite dalla signora Fiordelisi sui social media non erano corrette. In seguito, dopo essere stata allontanata dalla situazione, ha immediatamente ripreso l’accesso al suo smartphone e ai social media e ha cancellato i post scritti dalla signora Fiordelisi.

Nei suoi post la donna esprimeva il suo sdegno per i maltrattamenti subiti dalla figlia nel corso delle puntate e accusava i dirigenti del programma di avere un “odio sociale sproporzionato” nei suoi confronti. Inoltre, Edward è stato allontanato dal programma a causa del suo comportamento inappropriato nei suoi confronti e ora vive con la figlia. In definitiva, solo il tempo ci dirà se i coniugi Fiordelisi hanno commesso un errore di valutazione.