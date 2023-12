Nel novembre del 2020 il mondo del cinema italiano piangeva la scomparsa di uno dei suoi giganti, Gigi Proietti. Oggi, a distanza di qualche anno, possiamo ancora godere delle sue straordinarie performance grazie al suo ultimo film: “Io sono Babbo Natale”. In questa commedia natalizia, l’indimenticabile artista romano si trasforma proprio in Babbo Natale, pronto a lasciare il suo incarico di portare gioia e doni a tutti i bambini del mondo per andare in pensione. Ma prima di farlo, deve trovare un degno successore che possa prendere il suo posto. In questo articolo, esploreremo le affascinanti location in cui è stato girato questo emozionante film.

Babbo Natale a Roma

Mentre potremmo immaginare Babbo Natale impegnato tra i ghiacci eterni della Lapponia, il film “Io sono Babbo Natale” ci sorprende portandoci a Roma. La città eterna diventa il palcoscenico principale della storia, dimostrando ancora una volta la sua versatilità come set cinematografico. Tra le suggestive location de “Io sono Babbo Natale” spiccano:

Il Gazometro

Questo iconico edificio industriale situato sulle rive del fiume Tevere offre uno scenario suggestivo e unico, utilizzato in modo creativo nel film. Il Gazometro diventa una parte integrante della storia, aggiungendo un tocco di magia a questa commedia natalizia.





Il Colosseo

Il Colosseo, uno dei simboli più riconoscibili di Roma e del mondo intero, non poteva certo mancare tra le location di un film che celebra la bellezza della città. La grandezza dell’anfiteatro romano offre uno sfondo spettacolare per alcune delle scene più emozionanti del film.

Il Campidoglio

Situato su una delle famose sette colline di Roma, il Campidoglio è uno dei luoghi più importanti della città e offre uno scenario maestoso. Nel film, questa location assume un ruolo significativo, aggiungendo profondità alla trama.

La Villetta di Via Cimone

Una delle location principali de “Io sono Babbo Natale” è la villetta situata in via Cimone, nei pressi di Piazza Sempione. Questa casa è stata trasformata nel set principale del film ed è qui che Babbo Natale ha la sua residenza romana.

Il Cast Eccezionale

Oltre alle affascinanti location, il film “Io sono Babbo Natale” vanta un cast eccezionale. Gigi Proietti, nel suo ultimo ruolo, interpreta l’iconico Babbo Natale, mentre Marco Giallini è il co-protagonista, un ladro che si ritrova a svaligiare proprio la casa di Babbo Natale.

Ma il talento non si ferma qui. Nel cast troviamo anche Barbara Ronchi, Antonio Gerardi, Natalia Magni, Daniele Pecci, Giorgia Salari, Simone Colombari, Alice Adamu, Lorenzo Gioielli e Fabrizio Giannini, tutti contribuendo a creare un film indimenticabile.

“Io sono Babbo Natale” è un omaggio al grande Gigi Proietti e una celebrazione della magia del Natale a Roma. Un film che unisce la commedia all’emozione, e che ci ricorda quanto sia speciale il cinema italiano.