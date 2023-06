Isola dei Famosi 2023: La verità dietro la scelta di Cristina Scuccia di lasciare il convento - Controcopertina

Marco Mazzoli, ancora incredulo per la sua vittoria all’Isola dei Famosi 2023, condivide la sua esperienza estenuante ma allo stesso tempo straordinaria, in cui si è messo alla prova e ha instaurato nuovi legami di amicizia. Tra questi, un posto speciale è occupato da Cristina Scuccia, e finalmente Marco svela il motivo per cui ha deciso di lasciare il convento. Durante un’intervista a Leggo, Marco racconta i primi istanti dopo la sua trionfale vittoria in Honduras.

“Sono tornato direttamente a casa a Miami con mia moglie. Dopo 64 giorni, finalmente ho potuto dormire in un vero letto. Successivamente, sono tornato in radio perché mi mancava troppo e perché lo Zoo mi ha portato alla vittoria, ma adesso voglio stare con mia moglie. Sono veramente cambiato. Marco della radio sarà sempre presente, ma ora sarò in grado di integrarlo con la parte di me che ho sempre tenuto nascosta perché pensavo che non piacesse”. La vittoria di Marco si è basata sulla sincerità, un tratto che molti hanno apprezzato.

Tuttavia, c’è stato qualcuno che non ha apprezzato Marco come persona, ed è Gian Maria Sainato. Marco lo definisce “un attore di telenovela di pessima qualità” che ha cercato di dipingerlo come un bullo e omofobo. Marco sottolinea di non aver mai avuto l’intenzione di offendere la sessualità di Sainato, che si è dichiarato bisessuale e “femminile”. Marco ha stretto un legame con Cecchi Paone e Simone, e ha persino creato una suite per loro, per farli stare insieme.

Marco continua dicendo: “L’omofobia è qualcosa di totalmente estraneo a me. Usare questa situazione per cercare notorietà è la cosa più squallida al mondo”. Poi arriva la rivelazione shock su Cristina Scuccia: “Lei ha vissuto due prigioni. La prima era il convento da cui è fuggita perché non ha mai smesso di credere in Dio, ma è stata delusa dalla Chiesa. Se vorrà, racconterà la sua brutta esperienza. Poi, all’Isola, aveva il desiderio di esprimere il suo amore, ma aveva paura di deludere sua madre, che è molto religiosa”.