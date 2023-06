Una Storia di Tragedia e Dolore: Il Suicidio del Calciatore dopo lo Stupro del Cadavere della Madre - Controcopertina

Una storia terribile e scioccante si è svolta a Tunbridge Wells, nel Regno Unito, dove un giovane calciatore di soli 20 anni ha deciso di togliersi la vita dopo aver scoperto l’atroce verità sul cadavere della sua madre. La vicenda è collegata agli efferati omicidi del 1987 di Wendy Knell e Caroline Pierce, commessi da David Fuller, che è stato arrestato ma non prima di aver commesso altri terribili atti.

La Scioccante Verità e la Decisione Estrema

Durante una serie di processi, il giovane calciatore, Jay Carr, ha appreso che David Fuller aveva abusato del cadavere di sua madre. È importante sottolineare che la madre non era stata uccisa da Fuller, che sarà condannato solo molti anni dopo. La donna era deceduta per cause naturali, ma una volta giunta in obitorio, si è trovata ad essere vittima delle perversioni necrofile di David Fuller.

La Conclusione Tragica

Anni dopo, David Fuller è stato condannato a due ergastoli per gli omicidi di Wendy Knell e Caroline Pierce nel 1987 a Tunbridge Wells. Successivamente, tra il 2008 e il 2020, ha commesso reati sessuali su 78 donne decedute presso l’ospedale di Tunbridge Wells. Una di queste donne era proprio la madre del giovane calciatore di 20 anni.

Quando il ragazzo ha scoperto che il cadavere senza vita di sua madre era stato vittima degli abusi di Fuller, già afflitto da gravi difficoltà psicologiche, ha deciso di porre fine alla propria vita. Si dice che lo sportivo avesse problemi mentali, ma è stata solo dopo la conferma di Fuller che ha preso la tragica decisione di suicidarsi. Il corpo del ragazzo è stato trovato dalla polizia in un’area boschiva vicino alla sua abitazione.

Il Conflitto Familiare e il Rimorso

La famiglia del giovane con problemi mentali sta ora contestando aspramente la decisione di informarlo sugli abusi subiti dal necrofilo, ritenendola infelice e dannosa. Sembra che la sua salute mentale si sia deteriorata rapidamente dopo aver ricevuto quella terribile conferma, portando il giovane a prendere la tragica decisione di porre fine alla sua vita impiccandosi a un albero.

È una storia di tragedia, dolore e difficoltà psicologiche che lascia senza parole. La famiglia del giovane cerca ora di affrontare questa terribile perdita e di trovare conforto in mezzo al profondo lutto che li ha colpiti.