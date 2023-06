"Isola dei Famosi: Nathaly Caldonazzo svela la scena inedita non trasmessa dalla produzione" - Controcopertina

L’Isola dei Famosi 2023 ha concluso da qualche settimana, ma l’attenzione sul reality show condotto da Ilary Blasi è ancora viva. I concorrenti continuano a rilasciare interviste, svelando retroscena sul programma che ha visto la vittoria di Marco Mazzoli, lo speaker radiofonico e conduttore di Lo zoo di 105. Di recente, è stato Gian Maria Sainato a condividere alcuni aneddoti sulla sua esperienza in Honduras, focalizzandosi sulle scene tagliate e mai trasmesse.

Un episodio inedito rivelato da Nathaly Caldonazzo all’Isola dei Famosi 2023

Gian Maria Sainato ha spiegato che c’era un momento perfetto per scambiarsi insulti e litigare: “Era il momento ideale per chiunque volesse sfogarsi e offendersi l’un l’altro, senza essere ripreso dalle telecamere (facile, no?!). E ci sono state delle offese pesanti, davvero pesanti”, ha rivelato l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi.

Ora è il turno di Nathaly Caldonazzo di condividere la sua esperienza all’Isola dei Famosi 2023. La soubrette, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha fatto numerose rivelazioni sulla vita in Honduras: “L’esperienza è stata fantastica, ma anche estremamente impegnativa a livello fisico e mentale. Quando torni a casa, hai bisogno di tempo per riprenderti. Ci si fa facilmente male e si devono affrontare molte difficoltà”.

Durante un’intervista a Novella 2000, Nathaly Caldonazzo ha parlato di una scena mai trasmessa dalla produzione dell’Isola dei Famosi: “Quando ho raggiunto Sant’Elena nuotando da Playa Tosta. Gli uomini si erano già sposati sulla zattera e io ero partita un’ora dopo, ma ero quasi riuscita a raggiungerli. La produzione mi ha fatto tornare indietro e mi ha un po’ infastidita. Era una sfida personale e stavo per riuscirci. Dicevano che era per via degli squali e che fosse pericoloso, ma non mi sembra di averne visti. Inoltre, ero preparata”.

La rivelazione di Nathaly Caldonazzo offre un’ulteriore visione degli avvenimenti dietro le quinte dell’Isola dei Famosi e delle dinamiche tra i concorrenti, mostrando aspetti inediti che il pubblico non ha potuto vedere durante la trasmissione.