Tragedia sulla strada: Mamma 32enne perde la vita in un incidente causato da un fuggitivo a 150 km/h - Controcopertina

Una tragedia ha colpito la strada nei pressi di Pesaro, con una mamma che ha perso la vita nell’incidente. Lo scontro avvenuto tra due veicoli ha coinvolto un SUV BMW guidato da un giovane macedone di 27 anni, Sultan Ramadani, in fuga dalla polizia, e una Fiat 500 X con a bordo Martina Mazza, una giovane madre di 32 anni, sua sorella Alessia e l’amico Kelvin. Quella che doveva essere una piacevole giornata di relax e una passeggiata al mare si è trasformata in un dramma senza precedenti.

Il tragico schianto e la morte di Martina Mazza

Martina Mazza, una donna di soli 32 anni, lascia un figlio di appena 5 anni. Assieme alla sorella e all’amico, Martina non avrebbe mai immaginato che la loro giornata si sarebbe conclusa in tragedia. Mentre viaggiavano verso Pesaro intorno alle 16:35 lungo la strada Montelabbatese, sono stati travolti dal SUV in fuga che procedeva ad una velocità incredibile, circa 150 km/h. Il Resto del Carlino ha riportato il drammatico incidente.

Feriti gravi e un figlio rimasto senza madre

Alessia e l’amico Kelvin sono rimasti gravemente feriti nell’incidente e sono stati immediatamente trasportati d’urgenza all’ospedale di Ancona. Fortunatamente, il figlio di Martina è rimasto a casa sotto le cure dei nonni. La dinamica esatta dell’incidente deve ancora essere chiarita, ma si sa che la Fiat 500 X di Martina è stata scaraventata in un fosso a una decina di metri dal punto di impatto. Le autorità stanno indagando anche sul motivo per cui il conducente del SUV, un giovane macedone di 27 anni, si sia dato alla fuga dopo aver avvistato la polizia. Alcune informazioni importanti sono state fornite dall’amico che si trovava nel veicolo.

Il passato difficile di Martina Mazza

Il passeggero, miracolosamente sopravvissuto, avrebbe confermato che il giovane di 27 anni era già stato coinvolto in problemi legali qualche settimana prima dell’incidente, secondo quanto riportato dal Resto del Carlino. Pezzi delle vetture sono sparsi per una trentina di metri sulla strada. La BMW ha persino perso una ruota ed è rimasta a zigzagare per venti metri senza colpire altre auto che provenivano dalla direzione opposta.

La forza di Martina Mazza

Rispetto alla giovane madre, si è appreso che proveniva da un matrimonio difficile con un uomo con precedenti penali. Nonostante ciò, Martina ha trovato la forza di allontanarsi per garantire al figlio una vita dignitosa. Era molto legata ai suoi genitori, che le erano stati sempre vicini e amorevoli nonni, e grazie a loro Martina stava gradualmente iniziando a guardare al futuro con speranza.