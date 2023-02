J-Ax chi è la moglie Elaina Coker? Età, lavoro, foto e figli

J-Ax è assolutamente innamorato di sua moglie Elaina Coker! Chi è questa bella donna che ha catturato il cuore del cantante? Ecco qualche informazione in più su di lei.

Nato nel 1972, il celebre J-Ax è uno dei rapper più famosi della musica italiana. Ha iniziato la sua carriera come membro del gruppo Articolo 31 e ha poi proseguito la sua carriera da solista. Nel 2013 ha creato la sua etichetta discografica indipendente, Newtopia, insieme a Fedez, anche se poi i due si sono separati.

Si sta preparando il Festival di Sanremo 2023, dove J-Ax si unirà ai Big e darà spettacolo al pubblico italiano! L’edizione di quest’anno sarà condotta dal favoloso Amadeus, mentre sul palco dell’Ariston saliranno molte altre star del mondo dello spettacolo.

I fan non vedono l’ora di conoscere meglio la moglie del rapper e il percorso di vita che hanno intrapreso insieme. È stato un piacere poter finalmente conoscere la donna che si cela dietro la superstar!

Elaina Coker, la moglie di J-Ax, è una persona meravigliosa che fa cose straordinarie!

Elaina Coker, nata a Miami nel 1977, ha avuto una carriera di successo come modella e ha persino conquistato il cuore del rapper J-Ax. Si è trasferita in Italia nei primi anni 2000 e ha iniziato a lavorare nel settore della moda. Nel corso degli anni, non solo ha continuato a fare la modella, ma ha anche perseguito la sua passione per la fotografia.

Elaina Coker Photography è stata fondata dalla straordinaria Elaina, con particolare attenzione alla ritrattistica e alla fotografia di moda. Oltre alla passione per la fotografia, Elaina è anche un’appassionata di paracadutismo e bungee-jumping. Ha sempre mantenuto un profilo basso e si è tenuta lontana dallo sfarzo e dal glamour del mondo dello spettacolo.

L’incontro con J-Ax

Quando Elaina è arrivata in Italia, è stata subito conquistata dall’amore della sua vita, J-Ax, conosciuto in una discoteca milanese. I due si sono sposati nel 2007 e da allora sono inseparabili. J-Ax ha persino ammesso che Elaina lo ha salvato in diverse occasioni e che si è innamorato di lei all’istante.

La coppia ha avuto il figlio Nicholas, che ha ispirato una famosa canzone del rapper intitolata All Your Mother. Nicholas è spesso presente sui profili social dei genitori e la famiglia è sempre raggiante di gioia e soddisfazione. Elaina e Giulia Valentina, influencer ed ex fidanzata di Fedez e amica di J-Ax, sono anche amiche intime e sono state viste insieme molte volte.

Lei e J-Ax sono sempre stati follemente innamorati e la loro relazione è andata avanti fin dal primo giorno. J-Ax è molto attivo sui social media e pubblica spesso foto della sua vita quotidiana e dei suoi frenetici impegni di lavoro. Il suo account Instagram conta migliaia di follower che lo adorano e lo sostengono sempre in tutti i suoi progetti.

Allegro rapper e cantautore, J-Ax è il nome d’arte di Alessandro Aleotti, nato il 5 agosto 1972 a Milano. Fin da bambino ha improvvisato e composto testi rap, scegliendo il nome d’arte J-Ax (che deriva dalla J di Joker, il nome del suo amato personaggio cattivo, e dalla A e dalla X di Alex).

Nel 1992 Alessandro collabora alla realizzazione dello spot della Fiat Uno Rap Up e con gli Articolo 31, il gruppo di cui è il cantante, pubblica il singolo “È Natale (ma io non sto dentro.)”. L’anno successivo esce l’album “Strade di città”, che ottiene un grande successo grazie al supporto di Radio Deejay, dove lavora il suo caro amico Albertino. Nel 1994 gli Articolo 31 pubblicano l’album “Messa di vespiri”, che contiene il brano “Ohi Maria”, un omaggio alla marijuana che vince “Un disco per l’estate”.

Nel 1996, J-Ax e gli Articolo 31 sono entrati nella storia creando la crew di cantanti hip hop milanesi Spaghetti Funk con lo scrittore di Raptuz TDK e il rapper Space One. Seguono l’uscita dell’album “Così com’è” e un incredibile tour con Francesco Guccini, Tosca e Lucio Dalla. L’album ha avuto un successo strepitoso, vendendo oltre 600 mila copie e facendo guadagnare al gruppo sei dischi di platino!