Jean Paul Belmondo chi era il compagno di Laura Antonelli? Età, carriera, film, figli

È il momento del classico programma pomeridiano di Rai 1, Oggi è un altro giorno! Gli ospiti di oggi sono Daniela Poggi, Simone Cristicchi e Francesca D’Aloja, che saranno in studio per ricordare la grande attrice Laura Antonelli. Si parlerà di tutta la sua vita, dalla carriera all’amore per l’attore francese Jean Paul Belmondo.

Chi era il partner di Laura Antonelli?

Laura Antonelli ha avuto una storia d’amore di 8 anni con l’attore francese Jean Paul Belmondo. Nato a Neuilly Sur Seine il 9 aprile 1933, è morto a Parigi il 6 settembre 2021. Figlio di uno scultore francese e di Sarah Rainaud Richard, una pittrice francese, il giovane Jean Paul si diplomò al Conservatorio d’Arte Drammatica e iniziò a lavorare come attore teatrale.

Successi nel cinema e non solo

Il suo debutto nel cinema avvenne nel 1956 con il cortometraggio Moliere, poi recitò in alcuni film piuttosto notevoli, come A doppia mandata e La Ciociara. Quest’ultimo, tra l’altro, era di Vittorio De Sica. È riconosciuto come una delle star più popolari del cinema francese e nel 1970 ottiene un grande successo internazionale con Borsalino, interpretato da Alain Delon. Negli anni Settanta, però, si è specializzato nel genere poliziesco.

Come è morto

L’attore francese, con una carriera illustre alle spalle, è stato colpito da un’ischemia cerebrale nel 2001, che lo ha tenuto lontano dal grande schermo e dal teatro fino al 2008, quando ha fatto un trionfale ritorno al cinema come protagonista del remake francese di Umberto D di De Sica. Purtroppo si è spento nella sua casa di Parigi nel 2021 alla veneranda età di 88 anni ed è stato sepolto nel cimitero di Montparnasse.

La storia d’amore con Laura Antonelli è una di quelle che non si dimenticano mai. Era una vera bellezza, dentro e fuori. Si dice che quando si incontra l’anima gemella, lo si sa e basta. E così è stato con Laura. Appena l’ho vista ho capito che era quella giusta per me.

Jean Paul Belmondo era un po’ un giocatore prima di incontrare Laura Antonelli. Sposò una ballerina il 4 dicembre 1952 e da quell’amore, con Elodie Constantin, nacquero tre figli: Patricia, Florence e Paul Alexandre. Dopo il divorzio, iniziò una relazione con Ursula Andress, che durò fino al 1972. Da quell’anno fino al 1980 è stato legato a Laura Antonelli.