Germano Randi chi è il figlio di Laura Antonelli? Età e lavoro

Il figlio di Laura Antonelli, Germano Randi, è ospite oggi di Serena Bertone a “Oggi è un altro giorno”. Parlerà della morte della madre e rilascerà un’intervista per spiegare la verità sulla denuncia e su quanto accaduto con la badante. Siete curiosi di saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo sulla vicenda.

Chi è il figlio di Laura Antonelli

Laura Antonelli è stata una bravissima attrice del panorama cinematografico italiano, scomparsa nel 2015 dopo una vita molto difficile. Ha dovuto affrontare diversi problemi con le droghe, soprattutto la cocaina, che l’hanno portata a un processo per droga; depressione, disturbi alimentari e matrimoni falliti. Dalle sue relazioni non ha mai avuto figli, nemmeno dal suo grande amore Jean-Paul Belmondo, così a un certo punto della sua vita ha deciso di adottarne uno: Germano Randi.

Chi è il figlio Germano Randi: età e denuncia?

Non sono sicuro, ma credo che abbia circa 30 anni e si lamenta sempre di qualcosa. Non sappiamo molto del figlio adottivo di Laura Antonelli, Germano Randi. Non ha mai voluto entrare sotto i riflettori e l’opinione pubblica su di lui non è granché. Tra i vari dispiaceri, Laura ha dovuto subire anche quello del figlio. Lo ha amato incondizionatamente e non gli ha mai fatto mancare nulla, ma ha comunque finito per essere denunciato dalla sua ex badante, Nina Sartorio. Ecco cosa è successo.

La badante è in grossi guai! Ecco cosa è successo:

Germano Randi e l’ex badante di sua madre sono stati denunciati dalla stessa Laura per truffa e circonvenzione di incapace. Laura aveva più di 60 anni, a volte non pienamente cosciente di sé, e viveva da sola nella provincia laziale quando il figlio ha deciso di approfittarsi di lei. Con l’aiuto della badante, le hanno sottratto più di 100.000 euro, le hanno fatto acquistare una casa che hanno intestato a lei e stavano tramando per farle acquistare anche un’altra casa. Laura, però, si è accorta che qualcosa non andava e li ha denunciati. Oggi Germano racconterà tutta la verità a Serena Bertone. Sarà stato davvero il truffatore di sua madre?