1 maggio 2024: quali sono i supermercati aperti oggi

Con l’approssimarsi del 1 maggio 2024, molti si chiedono quali supermercati e centri commerciali saranno aperti durante la Festa dei Lavoratori. Quest’anno, le politiche di apertura variano significativamente tra le diverse catene: alcune resteranno chiuse, altre adotteranno orari ridotti, mentre alcune opereranno normalmente. Ecco un’analisi dettagliata per aiutarti a pianificare al meglio le tue commissioni.





Supermercati e centri commerciali: chi è aperto il 1 maggio?

Tra le catene più note, Carrefour garantirà il servizio seguendo il normale orario di apertura. Per essere certi degli orari specifici, è consigliabile consultare l’app Carrefour o il sito ufficiale. Anche Lidl, Il Gigante, Bennet, Despar e Conad hanno confermato l’apertura durante la festività, con i negozi più grandi che opereranno con orari completi e quelli più piccoli che seguiranno un regime orario ridotto tipico dei giorni festivi. Inoltre, Pam, Tigros e Crai accoglieranno i clienti, sebbene l’orario di apertura di Crai possa variare a seconda della località.

Chiusure previste per Coop, Ipercoop ed Esselunga

Per quanto riguarda le chiusure, i supermercati Coop e Ipercoop rimarranno chiusi in tutte le loro sedi, così come tutti i punti vendita Esselunga. Questa decisione implica che i consumatori dovranno organizzare i propri acquisti in anticipo o rimandarli al giorno successivo.

Shopping nei principali Outlet Village

Il 1 maggio sarà anche un’ottima occasione per chi desidera fare shopping nei principali Outlet Village italiani. Questi centri offriranno estensioni di orario fino alle 21:00, come nel caso del Barberino Designer Outlet e del Castel Romano Designer Outlet. Il Cilento Outlet Village e La Reggia Designer Outlet seguiranno lo stesso orario, mentre il Castel Guelfo The Style Outlet e il Franciacorta Village chiuderanno un po’ prima, rispettivamente alle 20:30 e alle 20:00.

Orari di apertura nei maggiori centri urbani

A Roma, il Maximo Shopping Center sarà accessibile dalle 10:00 alle 21:00, e il Pam estenderà l’orario fino alle 22:00. A Milano, i supermercati Pam e i punti vendita Conad opereranno con orari ridotti, mentre i negozi Lidl e Bennet offriranno un orario esteso. A Napoli, nonostante la chiusura del Centro Commerciale Le Porte di Napoli e dell’Ikea, il Centro Commerciale Campania e La Reggia Designer Outlet a Marcianise rimarranno aperti fino alle 22:00.

In conclusione, mentre alcuni supermercati e centri commerciali optano per la chiusura durante il 1 maggio, altri si adattano offrendo orari speciali per accomodare le esigenze di shopping dei loro clienti. È essenziale verificare gli orari specifici presso i punti vendita di interesse per evitare inconvenienti.