Jessica Morlacchi: il suo stupore e dispiacere per la fine di “Oggi è un altro giorno”

Una nuova stagione televisiva Rai, senza il popolare programma pomeridiano

I telespettatori Rai assisteranno ad una stagione televisiva rinnovata a partire da settembre, con una varietà di novità e la conferma di molti programmi affermati. Tuttavia, tra i programmi non confermati si trova “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone, che per diverse stagioni ha fatto compagnia ai telespettatori nel pomeriggio su Rai1. Mentre per la giornalista si prospetta la conduzione di “Le Parole” su Rai3, per i cosiddetti “affetti stabili”, gli ospiti fissi del cast, non è stata annunciata alcuna ricollocazione. Tra questi, anche la cantante Jessica Morlacchi, che ha espresso il suo dispiacere per la fine del programma.

“Sono rimasta basita, senza parole”

“È stato un programma pulito che toccava una vasta gamma di argomenti, dalla cultura all’attualità e alla politica. Abbiamo ospitato persino vincitori di premi Oscar. Abbiamo regalato sorrisi e momenti di spensieratezza senza mai cadere nel trash o nella volgarità,” ha commentato Jessica Morlacchi durante un’intervista rilasciata a SuperGuidaTv. La cantante ha espresso il suo stupore per la decisione di chiudere il programma, ammettendo di essere rimasta “basita, senza parole”.

Speranza per il futuro e stima per Serena Bortone

Morlacchi ha inoltre espresso la sua incertezza sul motivo dell’interruzione del programma, ma mantiene la speranza che possa riprendere in futuro. Ha avuto parole di stima per Serena Bortone, la presentatrice del programma: “Serena ha una cultura e un’intelligenza fuori dal comune. Ho avuto il piacere di lavorare con giornalisti e personaggi dello spettacolo, ma non avevo mai incontrato una preparazione culturale come quella di Serena”.