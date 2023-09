Jo Squillo, vero nome e figlia adottiva

Jo Squillo, all’anagrafe Giovanna Coletti, è una cantante, attrice e conduttrice televisiva italiana. Nata a Milano il 22 giugno 1960, Jo Squillo è conosciuta per la sua carriera musicale negli anni ’80 come membro del gruppo “Jo Squillo Eletrix”.

Carriera musicale

Jo Squillo ha iniziato la sua carriera musicale negli anni ’80 come cantante del gruppo “Jo Squillo Eletrix”. Il gruppo ha ottenuto un grande successo con brani come “Skizzo Skizzo” e “Siamo Donne”. Jo Squillo è diventata una delle icone della musica pop italiana degli anni ’80.

Dopo lo scioglimento del gruppo, Jo Squillo ha intrapreso una carriera da solista. Ha pubblicato diversi album da solista, tra cui “Girl Senza Paura” e “L’Amore è Tutto Qui”. I suoi brani sono spesso caratterizzati da testi forti e melodie orecchiabili.

Carriera televisiva

Oltre alla sua carriera musicale, Jo Squillo ha lavorato anche come attrice e conduttrice televisiva. Ha recitato in diverse serie televisive italiane, tra cui “Don Matteo” e “Un Posto al Sole”. È anche apparsa come giudice in programmi televisivi come “Amici di Maria De Filippi”.

Vita personale

Jo Squillo è stata sposata con il cantante Sabrina Salerno dal 1995 al 2007. La coppia ha avuto una figlia di nome Mia. Dopo il divorzio da Sabrina Salerno, Jo Squillo ha mantenuto una vita privata discreta.

Jo Squillo è stata sposata con il bassista Gianni Muciaccia. La coppia è legata da più di 40 anni e non ha avuto figli1. Gianni Muciaccia è un direttore artistico, produttore musicale e regista. Ha suonato il basso nelle band Kaos Rock e New Wave.

La figlia adottiva di Jo Squillo si chiama Michelle Masullo. È nata il 18 settembre 1999 a Campologhetto Bagnaia di Arsa, in provincia di Udine. Jo Squillo ha conosciuto Michelle nel 2018 e da quel momento è entrata a far parte della sua famiglia. Nonostante non abbiano lo stesso sangue, Jo Squillo considera Michelle una vera e propria figlia.

Jo Squillo è una figura iconica della musica pop italiana degli anni ’80. La sua carriera musicale e televisiva ha lasciato un’impronta duratura nel panorama culturale italiano. Con la sua voce potente e la sua personalità carismatica, Jo Squillo continua ad essere un punto di riferimento per molti fan della musica italiana.