Calciatore del Nizza sconvolge il mondo del calcio: minaccia di lanciarsi da un viadotto e le negoziazioni si intensificano

Un momento di grande tensione per il calcio francese

Un’emozione senza precedenti si è impossessata del sistema calcistico francese a seguito delle minacce di Alexis Beka Beka, calciatore del Nizza, di lanciarsi nel vuoto dal ponte Magnan, situato vicino alla città di Nizza sulla Costa Azzurra.

La situazione sul ponte Magnan

Secondo quanto riportato dai media locali, il calciatore si è posizionato sulla corsia d’emergenza del ponte, minacciando di compiere l’irreparabile. Le autorità competenti, tra cui la gendarmeria e i servizi autostradali, sono immediatamente intervenute per chiudere il viadotto, causando inevitabilmente rallentamenti nel traffico in direzione Italia.

La risposta della società sportiva

La società calcistica del Nizza ha prontamente inviato il proprio psicologo, che conosce bene il giocatore, per avviare le negoziazioni. Nel frattempo, le immagini del ponte e del calciatore seduto sul bordo, a scrutare nel vuoto, si stanno diffondendo rapidamente sui social media.

Profilo del calciatore

Alexis Beka Beka, un centrocampista di 22 anni, è stato acquistato dal Nizza nell’agosto 2022 dalla Lokomotiv Mosca. Nella scorsa stagione ha avuto un utilizzo limitato in campo.

In attesa di ulteriori informazioni

Al momento, non siamo ancora a conoscenza delle cause che hanno spinto il giocatore a compiere un gesto così estremo. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti sulla situazione in corso.