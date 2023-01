Jordan e Vanessa, chi sono i figli di Luciana Littizzetto

Luciana Littizzetto ha recentemente parlato della sua esperienza di genitore affidatario dei suoi figli, Jordan e Vanessa, a Verissimo in Italia.

Lo scorso fine settimana Luciana Littizzetto è stata ospite di Verissimo, dove ha condiviso la sua storia con Silvia Toffanin. La comica ha parlato della sua esperienza di affido, che l’ha portata a conoscere i suoi figli Jordan e Vanessa, che avevano nove e dodici anni quando li ha accolti.

La decisione di Luciana Littizzetto di adottare un bambino è stata presa con il cuore. La comica e conduttrice nutre un grande amore per i suoi figli adottivi, che vivono con lei da molti anni. Durante un’intervista, ha ricordato con affetto quando Jordan era un bambino: “Jordan aveva nove anni quando è arrivato e doveva iniziare la quarta elementare. Un giorno il suo insegnante mi chiamò per dirmi che stava vendendo i suoi autografi. Notai che la mia firma era stata tagliata dal suo diario e gli chiesi perché. Mi rispose che era per i gattini. Jordan aveva ritagliato la mia firma e l’aveva messa su un foglio A4, che poi aveva venduto a un euro”.

Dopo questo divertente episodio, la Littizzetto ha raccontato la sua esperienza a Silvia Toffanin, ricordando come i due bambini siano arrivati a casa sua: “”Erano in comunità da tempo, perché non è comune condividere i fratelli, essendo l’unico legame strutturato. Ho capito subito che era destino. È stato un incontro emozionante, perché si trattava di un affido, che è diverso dall’adozione perché può essere temporaneo. Ogni storia di affido è unica, quindi bisogna essere resistenti. Abbiamo visto i due ragazzi litigare come fabbri, e continuano a farlo…”.

Il libro di memorie di Luciana Littizzetto, Mi fido di te, è uscito nell’ottobre 2021 e racconta la sua esperienza di adozione dei figli. Il libro riporta una celebre frase che recita: “L’amore è un bordello senza fine, un guazzabuglio che ti fa battere il cuore e saltare i nervi, a volte contemporaneamente. In sincronia. E qui si parla di amore”.