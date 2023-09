Ketty Roselli è morta, addio all’attrice di “CentoVetrine” e “Don Matteo”: aveva 51 anni

Il mondo dello spettacolo è in lutto: a Roma, all’età di soli 51 anni, ci ha lasciato l’indimenticabile attrice Ketty Roselli. Una malattia aveva tenacemente combattuto contro di lei per un certo periodo. Ketty era un volto noto grazie alla sua indimenticabile interpretazione della dottoressa Flavia Cortona nella celebre soap opera “CentoVetrine”. Ma la sua carriera abbracciava molto di più.

Un Talento Versatile

Ketty Roselli aveva incantato il pubblico con la sua versatilità, avendo preso parte a una varietà di produzioni televisive, tra cui “Don Matteo” e “Tutti pazzi per amore”. Ma il suo talento spaziava anche nel teatro, dove aveva dimostrato la sua maestria sia come attrice che come ballerina. Negli ultimi anni, il palcoscenico era diventato il suo rifugio creativo, collaborando con nomi di prestigio come Gigi Proietti, Franco Miseria, Enrico Brignano e Pino Insegno.

Un Addio Annunciato sui Social Media

L’annuncio della sua scomparsa è stato condiviso con il pubblico attraverso un toccante post pubblicato sulla sua pagina Instagram. Il profilo dell’attrice, purtroppo, non era stato aggiornato dal lontano ottobre 2022.

Un Messaggio di Commiato

Il messaggio con cui è stata resa nota la sua dipartita è un tributo affettuoso a Ketty: “Ketty è partita per il suo nuovo viaggio, dopo aver lottato fino all’ultimo senza mai mollare per la vita che tanto amava. Ricorderemo sempre il suo sorriso, la sua risata, la sua comicità, il suo talento, la sua empatia, il suo preoccuparsi per gli amici, la sua voglia di vivere, di viaggiare e di scoprire nuove cose. Questa era Ketty, la migliore amica del mondo. Quando guarderete il mare che tanto amava, ricordatevi di lei. Buon viaggio tesoro.”

Dettagli sulla Cerimonia Funeraria

Per coloro che desiderano dare l’ultimo saluto all’amatissima Ketty Roselli, i funerali si terranno con una cerimonia buddista presso il Teatro Marconi, situato in viale Marconi 698/E, Roma, lunedì 2 ottobre alle ore 11:00.

Oggi, il mondo perde una stella luminosa, ma il suo talento e il suo spirito vivranno per sempre nei nostri cuori. Addio, Ketty.