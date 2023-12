l nuovo colpo basso di Fiorello: Stefano De Martino beffato per il suo libro ‘Tutte

Nell’ultima puntata di “Viva Rai2!”, trasmessa il 6 dicembre, il celebre showman Fiorello ha fatto ciò che sa fare meglio: far ridere il pubblico con il suo spirito satirico. Il programma, noto per la sua varietà di musica, ballo, ospiti di rilievo e una rassegna stampa particolare, ha visto Fiorello prendere di mira personaggi famosi con il suo stile unico.

In questa puntata, il bersaglio delle battute di Fiorello è stato il Ministro Gennaro Sangiuliano, che aveva recentemente inviato una diffida al programma radiofonico “Un giorno da pecora”. Con il suo solito sarcasmo, Fiorello ha scherzato sulla reputazione di Sangiuliano, definendolo “una persona veramente terribile” e facendo riferimento a una lezione di greco offerta dal ministro alla sua stessa figlia.

Ma Fiorello non si è fermato qui. Ha anche preso di mira Stefano De Martino, noto conduttore televisivo, rivelando una curiosa notizia sul suo nuovo libro intitolato ‘Tutte’. Con il suo tipico umorismo, Fiorello ha annunciato che la prefazione del libro è stata scritta proprio da Gennaro Sangiuliano. Questo commento ironico ha divertito il pubblico, dimostrando la capacità di Fiorello di sdrammatizzare anche i temi più seri.





Il presentatore ha poi affrontato argomenti di attualità, come la Cop28, con il suo consueto sarcasmo. Ha scherzato sulla partecipazione di molti delegati alla conferenza sul clima che hanno utilizzato jet privati per raggiungere l’evento, definendo la situazione “una convention di piloti”. Ancora una volta, ha inserito Sangiuliano nei suoi commenti umoristici.

Con il suo stile unico, Fiorello ha regalato al pubblico un momento di leggerezza, dimostrando che anche in situazioni serie, come la politica e l’ambiente, l’umorismo può essere un valido strumento per affrontare le sfide della vita.