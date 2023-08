La chef Marame Cissè: Discriminazione nel cuore di Agrigento

Una giornata come tante presso il ristorante “Ginger people & food” di Agrigento si è trasformata in un episodio amaro di discriminazione.

L’incontro imprevisto

Un episodio choc emerge da un racconto condiviso da Carmelo Roccaro, presidente della cooperativa sociale che gestisce il ristorante, sul suo profilo Facebook e successivamente riportato dal Giornale di Sicilia. Una turista sessantenne, dopo aver consultato il menu, ha voluto sapere se la proprietaria fosse “di colore”. Alla risposta affermativa, ha deciso di abbandonare il locale.

Marame Cissè: La regina del couscous

La protagonista di questa storia è Marame Cissè, una talentuosa chef:

Nata in Senegal.

Trasferitasi ad Agrigento nel 2012 per unirsi al marito.

Vincitrice di numerose competizioni, inclusa quella di campionessa mondiale di Cous cous.

Un’esperienza che scuote

Carmelo Roccaro, ancora scosso dall’incidente, ha scritto un toccante messaggio sulla sua pagina: «Dopo qualche minuto ti ho visto alzare da tavola, disturbata, e dirigerti verso l’uscita…Karima mi guardava con gli occhi sgranati e a bocca aperta dicendomi ‘Dopo avere visto il menù la signora mi ha chiesto se per caso la proprietaria del ristorante fosse una signora di colore…’».

Oltre il razzismo: un messaggio di speranza

«Io non conosco chi sei, la tua storia, i tuoi problemi e non oso nemmeno giudicarti», prosegue Roccaro nel suo messaggio, evidenziando un sentimento di tristezza ma anche di comprensione per la turista. E poi una nota di coraggio: «Ti ho ammirato perché hai avuto la coerenza di dire quello che tante persone pensano ma non hanno il coraggio di ammettere».

