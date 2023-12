Dopo un 2023 segnato da polemiche e cali negli ascolti, la Rai si prepara a un nuovo anno televisivo. Nelle ultime ore, sono emerse indiscrezioni riguardo a alcuni dei conduttori di punta dell’azienda, tra cui Marco Liorni, Massimo Giletti, Nunzia De Girolamo e Pino Insegno. La situazione attuale degli ascolti televisivi rende evidente quanto sia delicata la scelta dei conduttori, ed è sufficiente dare uno sguardo ai dati relativi agli ascolti dell’autunno per comprendere l’importanza di questa decisione. In confronto allo stesso periodo del 2022, le reti Rai hanno registrato una perdita di oltre 200.000 telespettatori, corrispondente al 6,8% del totale.

Le reti Mediaset, d’altra parte, hanno perso circa 21.000 telespettatori, lo 0,7% in meno rispetto all’anno precedente. Questa tendenza al ribasso degli ascolti comporta una diminuzione delle entrate pubblicitarie, un problema significativo per le emittenti televisive.

Uno dei programmi Rai che ha affrontato più difficoltà è stato “Il Mercante in Fiera,” condotto da Pino Insegno. Il programma, originariamente trasmesso su Italia 1 (Mediaset) nel 2006, è stato spostato su Rai 2 dal 25 settembre scorso, con una fascia oraria che precede il telegiornale, tra le 19:50 e le 20:30.





Al suo debutto, “Il Mercante in Fiera” aveva registrato 638.000 spettatori e uno share del 3,4%, ma ha subito un costante calo di ascolti nel corso del tempo. Tuttavia, questo calo di ascolti non sembra aver influito sul destino di Pino Insegno, che non condurrà la prossima edizione de “L’Eredità.”

La Rai ha confermato la presenza di alcuni programmi, tra cui “Avanti Popolo” di Nunzia De Girolamo e “Far West” di Salvo Sottile, ma sembra che Marco Liorni sarà il nuovo conduttore de “L’Eredità.” Questa scelta potrebbe scatenare polemiche, soprattutto tra i sostenitori di Pino Insegno, che aveva manifestato l’intenzione di guidare il programma. Resta da vedere come questa decisione influirà sugli ascolti e sulla futura programmazione Rai.