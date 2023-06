La famiglia Blasi si allarga: un maschietto in arrivo! - Controcopertina

Annuncio emozionante: una nuova gioia per la famiglia Blasi

La famiglia Blasi ha una meravigliosa notizia da condividere con tutti i loro affezionati fan. Attraverso i loro account Instagram, le sorelle Blasi hanno pubblicato una story speciale che svela l’arrivo imminente di un maschietto. Questo sarà il secondo figlio per Melory, dopo Cristian Totti, nato nel 2005, e il terzo nipote per Ilary Blasi.

Il Gender Reveal Party: una celebrazione piena di emozioni

La tradizione del Gender Reveal Party, nata grazie all’idea di Jenna Karvunidis nel 2008, è diventata sempre più diffusa negli Stati Uniti e in Europa. Questa festa speciale consente di rivelare il sesso del bambino in modo creativo e coinvolgente. Nel caso della famiglia Blasi, il momento magico è stato condiviso attraverso un tenero video, in cui la figlia Jolie disegna un cuore di carta con l’aiuto del papà e lo poggia amorevolmente sul pancione di Melory.

Melory Blasi: una nuova avventura come mamma

La sorella di Ilary Blasi, Melory, è al settimo cielo nell’attesa del suo secondo figlio. Dopo la nascita di Jolie nel 2021, di cui Ilary è stata madrina al battesimo, Melory si prepara ad accogliere un maschietto nella sua vita. Il giardino è stato splendidamente decorato nei classici colori celeste e rosa, creando un’atmosfera gioiosa e festosa. La domanda “Ragazzo o ragazza?” è stata posta da Ilary Blasi su Instagram, accompagnata da due braccialetti. E finalmente, la risposta è arrivata, suscitando grande gioia in tutta la famiglia.

I festeggiamenti e le domande dei fan

Durante i festeggiamenti, alcuni attenti fan di Ilary Blasi hanno notato l’assenza di Bastian Muller, il compagno della conduttrice. Questo ha suscitato curiosità e domande, anche se Ilary non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito. Tuttavia, pochi giorni fa, sul suo account Instagram, ha condiviso una foto di un meraviglioso mazzo di rose inviato proprio da Bastian, dimostrando il loro amore e il legame speciale che li unisce.

È un momento di grande felicità per la famiglia Blasi, che si prepara ad accogliere un nuovo membro. L’annuncio dell’arrivo di un maschietto ha scatenato un tripudio di gioia e affetto da parte dei fan. Non vediamo l’ora di condividere questa meravigliosa avventura insieme alla famiglia Blasi e auguriamo loro tutto il meglio per il futuro.