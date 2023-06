Tragedia sull'A14: Incidente mortale tra auto e tir - Controcopertina

Alle prime luci dell’alba, lungo l’autostrada A14 in direzione sud, si è verificato un terribile incidente stradale che ha causato la morte di due donne e ha lasciato un uomo gravemente ferito. L’automobile coinvolta si è schiantata contro un camion fermo nella piazzola di sosta, rimanendo incastrata sotto il rimorchio. L’incidente ha causato grande dolore e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorritori.

Dettagli dell’incidente e vittime

L’incidente è avvenuto intorno alle 5.45 del mattino, tra Grottammare e San Benedetto del Tronto, al chilometro 307 dell’A14. Le vittime dell’incidente sono due donne di 65 e 57 anni, mentre un uomo si trova in condizioni critiche ed è attualmente ricoverato in codice rosso presso l’ospedale di Torrette. L’uomo era alla guida dell’automobile che ha impattato contro il camion fermo.

Intervento delle autorità e stato della circolazione

Fortunatamente, l’autista del camion è rimasto illeso, e non sono stati segnalati disagi alla circolazione a causa dell’incidente. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno e gli agenti della Polizia Autostradale di Porto San Giorgio per le necessarie operazioni di soccorso e per il rilievo della dinamica dell’incidente.

Ricostruzione preliminare e origini delle vittime

La dinamica esatta dell’incidente è ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Tuttavia, da una prima ricostruzione emerge che l’automobile coinvolta, una Fiat Punto, si è schiantata contro la parte posteriore del camion parcheggiato sulla piazzola di sosta. Le tre persone a bordo dell’auto erano di origine polacca. Un altro incidente tra due camion si è verificato venerdì sull’autostrada A21, ma non vi è alcun collegamento diretto con l’incidente sull’A14.

L’incidente stradale che ha coinvolto un’auto e un camion sull’A14 ha causato la morte di due donne e ha lasciato un uomo in gravi condizioni. Le autorità sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. È un momento di grande tristezza e dolore per le vittime e per le loro famiglie. È importante rispettare le norme di sicurezza stradale e guidare con prudenza per evitare tragedie simili in futuro.