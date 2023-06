"La notizia più bella": Giulia Stabile ritrova il sorriso dopo la fine con Sangiovanni - Controcopertina

Giorni complicati per Giulia Stabile, la ballerina e vincitrice dell’edizione di Amici 20, che di recente ha detto addio a Sangiovanni, il cantante con cui ha condiviso una storia d’amore durata due anni e nata proprio all’interno della scuola di Maria De Filippi. L’addio, forse meno inaspettato di quanto si potesse pensare, aveva già fatto parlare di sé nelle ultime settimane, anche se le voci di rottura erano state inizialmente smentite. È stata Giulia stessa a rompere il silenzio.

La ballerina aveva allarmato i suoi fan con una storia su Instagram in cui scriveva: “So che i fan sono preoccupati per ciò che hanno letto su di me e Sangiovanni. Cosa posso dir loro? Lui sarà sempre il mio primo amore”. Alla base della rottura tra Giulia Stabile e Sangiovanni non c’è stata interferenza di terze persone, come si era ipotizzato qualche settimana fa, ma semplicemente una visione diversa del futuro e dei progetti, anche a livello lavorativo.

Giulia Stabile, l’ex di Amici ballerà al concerto Love Mi di Fedez

Al momento, Sangiovanni si prepara a partire per il Giappone dopo il lancio del suo nuovo singolo insieme a Mr Rain. Dopo essere appena tornato in Italia da un mese trascorso a Los Angeles, dove ha alternato lavoro e relax, forse per cercare di dimenticare più velocemente Giulia Stabile. Per Sangiovanni, sono tempi particolarmente difficili, essendo stato bersagliato dagli hater nelle ultime settimane.

Giulia Stabile, d’altra parte, sta cercando di guardare avanti, concentrandosi sempre di più sul lavoro. Le opportunità non mancano davvero. Dopo aver preso parte a una serie di iniziative, ha ricevuto anche la chiamata di Fedez, che l’ha scelta come ballerina per il concerto benefico Love Mi, che si terrà oggi in Piazza Duomo a Milano.

Si tratta di un concerto di grande importanza, con artisti di primo piano. Sul palco saliranno alcuni dei più grandi nomi della musica italiana, tra cui J-Ax, Francesca Michielin, Annalisa, Achille Lauro e molti altri. Questo potrebbe essere l’ultimo impegno di Giulia in Italia, poiché tempo fa aveva dichiarato: “In estate andrò a studiare negli Stati Uniti. Mi piacerebbe provare a intraprendere una carriera là, anche se so che è molto complicato. Non sono sicura di voler lasciare tutto ciò che ho costruito in Italia, che comunque rappresenta molto per me”.