"Cosa ha fatto": Maria De Filippi, il momento privato che tocca il cuore - la foto di Raffaella Mennoia - Controcopertina

Il tanto atteso ritorno di Temptation Island, il reality delle tentazioni ideato da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia, ha riacceso l’entusiasmo dei telespettatori dopo un anno di pausa. Il programma è stato un vero successo sui social, in particolare su Twitter, dove l’hashtag #temptationisland ha generato oltre 100.000 tweet. I risultati Auditel, pubblicati questa mattina, confermano il successo della prima puntata. Temptation Island ha catturato l’attenzione di 3.558.000 spettatori, ottenendo uno share del 26.14%. Rispetto alla prima puntata del 2021, trasmessa prima della pausa, si registra un incremento significativo, passando da 3.194.000 spettatori al 20.96% di share. Come ogni anno, le coppie protagoniste devono confrontarsi per comprendere i loro sentimenti.

Temptation Island 2023: la foto di Raffaella Mennoia e Maria De Filippi

Nell’edizione di Temptation Island 2023, partecipano le seguenti coppie: Alessia e Davide, Gabriela e Giuseppe, Daniele e Vittoria, Manu e Isabella, Ale e Federico, Francesca e Manuel, Perla e Mirko. Alessia e Davide hanno rispettivamente 32 e 39 anni e sono insieme da 11 anni. Gabriela e Giuseppe hanno 19 e 24 anni e sono una coppia da sette anni. Durante la puntata di ieri, sono emersi i primi problemi di coppia.

Nell’attesa della prima puntata di Temptation Island, erano presenti anche Raffaella Mennoia e Maria De Filippi. Raffaella Mennoia, storica collaboratrice della conduttrice sin dalla prima edizione di Amici, è l’autrice del reality delle tentazioni, mentre Maria De Filippi è la proprietaria di Fascino, la società di produzione di Temptation Island. Nel periodo di attesa, l’autrice ha pubblicato una foto in cui compare proprio la conduttrice Mediaset.

“Come sere d’estate”, è il commento che accompagna la foto in cui Maria De Filippi è sdraiata nel giardino, probabilmente nella sua villa ad Ansedonia, mentre accarezza Saki, il cane di Raffaella Mennoia. La foto è davvero suggestiva, toccante e mostra l’amore profondo che la conduttrice nutre per gli animali. Le due amiche stanno trascorrendo le vacanze all’Argentario, dove Maria De Filippi possiede una villa, e naturalmente hanno seguito con attenzione la prima puntata di Temptation Island. Raffaella Mennoia ha scritto oggi su Instagram: “Grazie”, per ringraziare il pubblico per il grande successo della prima puntata del reality delle tentazioni.