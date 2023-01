La polizia ha fatto una scoperta scioccante: la bimba di 4 anni scomparsa è stata trovata morta. Purtroppo è lei. Cosa è successo?

Athena Brownfield, 4 anni, è scomparsa dalla mattina del 10 gennaio e le ricerche disperate per ritrovarla sono ancora in corso. Adina, la sorella maggiore, è stata scoperta mentre vagava da sola per le strade vicino alla loro casa di Cyril, Oklahoma, USA. Dobbiamo trovarla! Ogni momento è importante e dobbiamo fare tutto il possibile per trovarla e riportarla a casa sana e salva.

Alysia Adams, 30 anni, madre di quattro figli, si è presa cura della bambina scomparsa con l’aiuto dell’ex marito Ivon. Nonostante la difficile situazione, Alysia ha continuato a condividere momenti preziosi sui suoi account di social media, come video con il suo nuovo compagno e canti con gli altri figli.

La tragica morte di Athena Brownfield, una bambina di quattro anni trovata uccisa e nascosta in un bosco, ha lasciato in tutti noi un profondo senso di dolore e angoscia.

Una vita apparentemente ordinaria, che però nascondeva un segreto devastante. È stato finalmente confermato che i resti umani scoperti nel bosco a pochi chilometri dalla casa dei due erano quelli di Athena. Alysia Adams e Ivone furono arrestate e prese in custodia. Alysia confessò all’agente che Ivone aveva picchiato brutalmente Athena a morte durante le vacanze di Natale e aveva poi seppellito il suo corpo vicino alla loro precedente casa di Rush Springs.

Ivon Adams Alysia è stato arrestato a Phoenix, in Texas, e l’uomo, 36 anni, è stato accusato di omicidio di primo grado e abbandono di minore. La donna di 31 anni è stata arrestata e deve rispondere di una doppia accusa di abbandono di minori (di Athena e della sorella Adina). La donna è detenuta nel carcere della contea di Caddo ed è scandaloso che un crimine così efferato sia stato commesso contro questi bambini innocenti.

Il rifiuto del tribunale di concedere la cauzione a Ivon Adams ha lasciato i nonni delle bambine sconvolti. Secondo quanto riportato dai giornali locali, i genitori biologici stanno facendo del loro meglio per collaborare con le autorità al fine di rendere giustizia alle due bambine. La coppia si prendeva cura delle bambine da circa un anno e mezzo, ma i motivi del crimine rimangono sconosciuti e avvolti nel mistero.