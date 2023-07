La rivalità televisiva: Barbara D’Urso contro Myrta Merlino

Una guerra sottile

La tensione tra Barbara D’Urso e Myrta Merlino è sempre più palpabile. Le due conduttrici si stanno sfidando a distanza, senza risparmiarsi frecciatine. Le prime scintille sono scoccate quando Myrta ha criticato implicitamente Barbara, definendo superata l’immagine della casalinga di Voghera. Ora che Myrta prenderà le redini di Pomeriggio Cinque, sembra intenzionata a portare il programma in una nuova direzione, differente da quella tracciata dalla sua predecessora.

La risposta ironica di Barbara

Barbara D’Urso ha scelto Instagram come piattaforma per rispondere alle parole di Myrta Merlino. In un post, ha pubblicato una foto di sé insieme a una persona speciale, accompagnata da una didascalia ironica che sembrava una frecciatina verso la collega. Tuttavia, resta da vedere se questa guerra a distanza si concluderà qui o se ci saranno altre discussioni nei prossimi giorni.

Il sostegno dei fan

Il post di Barbara ha scatenato una serie di commenti da parte dei suoi fedeli sostenitori. Molti hanno difeso la conduttrice, esprimendo il loro affetto e apprezzamento per il suo lavoro. I commenti evidenziano la fedeltà dei fan di Barbara, che non sono disposti ad accettare il cambio di conduzione e contestano la decisione di Mediaset.

Una rivalità che continua

La rivalità tra Barbara D’Urso e Myrta Merlino sembra essere solo all’inizio. Questo scontro tra le due conduttrici è destinato a tenere alta l’attenzione del pubblico televisivo. Sarà interessante vedere come si svilupperà la situazione e se altre frecciatine saranno scagliate da entrambe le parti.