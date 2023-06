La sconcertante rivelazione di Vladimir Luxuria su Marco Mazzoli e Andrea - Controcopertina

Le accuse di strategia e l’abbraccio di Mazzoli a Helena Prestes contestato da Luxuria

Questa sera, la semifinale de L’Isola dei Famosi ha scatenato una serie di discussioni riguardo alla situazione di Helena Prestes, ancora isolata dagli altri concorrenti. Tuttavia, nelle ultime giornate si è verificato un cambiamento significativo: Marco Mazzoli ha mostrato sostegno nei confronti di Helena, suscitando critiche da parte di vari compagni di gioco che hanno interpretato il gesto come una strategia. Vladimir Luxuria ha deciso di smascherare Mazzoli, accusandolo apertamente:

“Una persona che fino all’ultima puntata ha continuato a criticarla e improvvisamente si è avvicinata ad abbracciarla… Vuole accarezzarla per colpire Andrea, è ben consapevole che lui è il suo acerrimo nemico”.

La risposta dell’ex rugbista all’attacco di Luxuria

Nella penultima puntata del reality, Andrea Lo Cicero e Helena Prestes sono stati invitati dalla conduttrice a spiegare le ragioni delle reciproche accuse. La modella ha espresso il suo parere sul comportamento di Mazzoli: “Sta cercando di fare strategia”. Ha ammesso di essere rimasta delusa dal suo atteggiamento, mentre Mazzoli ha replicato: “Ha dimostrato di avere le idee confuse, ora sta saltando da una parte all’altra. Questi atteggiamenti non mi piacciono”. L’ex rugbista si è difeso sostenendo: “Io non faccio strategie, sono sempre rimasto lo stesso. Non mi sono arrabbiato per il pezzettino di cocco o per il gesto”. Helena Prestes ha cercato di giustificarsi: “Qui non c’è un santo, siamo tutti affamati”.

La smentita di un altro concorrente sul rapporto con Andrea

L’ex rugbista è convinto che la brasiliana abbia cambiato atteggiamento dopo essersi alleata con Nathaly Caldonazzo: “È diventata un mostro”. A questo punto, Ilary Blasi ha interrogato Marco Mazzoli sulla sua vicinanza alla modella e se l’abbia avvicinata per provocare il concorrente originario di Catania. Lo speaker ha prontamente chiarito: “Mi sono avvicinato a lei perché stava piangendo, il pianto di una donna mi ha spezzato il cuore”. Vladimir Luxuria è intervenuta sostenendo che il collega di Paolo Noise, accusato da tutti, abbia utilizzato una strategia: “Sappi che Helena ha il sostegno del pubblico, stai cercando di colpire Andrea”. Il 50enne ha smentito categoricamente: “Ti sbagli, voi state vedendo solo frammenti. Io e lui siamo molto legati, sono solo piccole discussioni”.

Attraverso queste rivelazioni sconcertanti, emergono tensioni e sospetti tra i concorrenti de L’Isola dei Famosi. La dinamica complessa delle relazioni all’interno del reality continua a tenere incollati gli spettatori, in attesa di ulteriori sviluppi nella competizione.