La tragedia di Casal Palocco: testimonianze sconvolgenti e richiesta di azione - Controcopertina

La corsa folle dei TheBorderline sotto gli occhi dei residenti

Gli abitanti di Casal Palocco ancora non riescono a dimenticare gli spaventosi momenti vissuti a causa del gruppo di youtuber noti come TheBorderline, coinvolti nell’incidente tragico che ha portato alla morte di un bambino di cinque anni mercoledì scorso. I ragazzi erano già stati avvistati in giro per le strade di Casal Palocco e dintorni, mentre si dedicavano alla ripresa di una sfrenata challenge a bordo di una Lamborghini. La loro imprudenza ha avuto conseguenze drammatiche. I residenti, ancora sconvolti, hanno raccontato i momenti che hanno preceduto l’incidente.

Un quartiere traumatizzato

“Erano due giorni che correvano come matti”, raccontano gli abitanti, ancora scossi dall’accaduto. I residenti avevano notato i ragazzi impegnati a filmare la loro folle avventura, che è finita in una tragedia. In particolare, molti li avevano visti poco prima passare vicino al benzinaio, scomparendo in un attimo, seguiti da un rumore assordante.

Le testimonianze dei residenti

L’impatto di questa tragedia è stato devastante per la comunità di Casal Palocco. “Questa storia ci è arrivata addosso come un proiettile”, afferma uno degli abitanti, riflettendo la sensazione di pericolo che si è diffusa nel quartiere. Un altro cittadino sottolinea che quanto accaduto “poteva capitare a chiunque”. Invita coloro che possono visionare le telecamere a capire l’entità del problema. In molti manifestano il loro disappunto verso chi ha affittato l’auto coinvolta nell’incidente. Tuttavia, il pensiero principale di tutti è rivolto alla famiglia del piccolo Manuel. Una residente di nome Barbara suggerisce l’idea di organizzare una fiaccolata pacifica per esprimere vicinanza alla famiglia e dissenso verso certi comportamenti. La speranza è che la manifestazione coinvolga i giovani e i giovanissimi che seguono questi canali social. Barbara si impegna a contattare il presidente del Consorzio e il municipio per organizzare l’evento al più presto.

Il Burger King, una tappa precedente all’incidente

Il noto fast food Burger King di via Macchia Saponara è stato uno dei luoghi visitati dagli youtuber prima dell’incidente. Il titolare del locale ha raccontato alla stampa la loro visita: “Era già capitato che venissero qui con la Tesla, l’auto utilizzata nella sfida precedente. In quell’occasione, però, sono scesi dalla macchina e si sono comportati come normali clienti. Li abbiamo poi rivisti il giorno prima dell’incidente al drive-thru, dove si sono fermati per acquistare due CocaCola e una patatina. Tuttavia, il mercoledì pomeriggio si sono limitati a passare al distributore senza scendere dall’auto. Ricordo che avevano con loro delle telecamere Go Pro e stavano riprendendo tutto”.

La testimonianza del benzinaio

La testimonianza del benzinaio conferma quanto raccontato da numerosi testimoni oculari. “Quel giorno la strada era stranamente libera, ho sentito solo il rombo del motore quando avevano già superato la rotatoria, seguito subito dopo dall’orribile impatto”, racconta il benzinaio. Nonostante sia comune vedere automobili veloci in quella zona, l’incidente ha lasciato un’impressione indelebile nella memoria del testimone.

Attraverso queste testimonianze sconvolgenti, è chiaro che l’incidente ha avuto un impatto profondo sulla comunità di Casal Palocco. I residenti chiedono azioni concrete per evitare che situazioni simili si ripetano in futuro e sperano che la fiaccolata possa essere un segno di sostegno alla famiglia colpita dalla tragedia.