L'Eredità: Flavio Insinna si prepara all'addio con emozione - Controcopertina

Il contdown per l’ultima puntata e il futuro conduttore

Questa settimana è stata caratterizzata dai saluti per Flavio Insinna, poiché il popolare quiz del preserale di Rai1 sta per giungere al termine. Domenica 18 giugno andrà in onda l’ultima puntata di L’Eredità, e a partire da lunedì il programma lascerà spazio alla nuova edizione di Reazione a catena, condotta da Marco Liorni. Per questo motivo, tutte le sere Flavio ha espresso ringraziamenti speciali e all’inizio dell’episodio odierno ha dichiarato: “Mancano pochi giorni, facciamo il contdown perché stiamo per salutarci.”

Pare che Insinna dirà addio definitivamente al programma, poiché la prossima edizione sarà condotta, salvo sorprese dell’ultimo minuto, da Pino Insegno, come annunciato da numerosi siti già da tempo.

Flavio Insinna e il suo desiderio per Roma

Come ogni puntata, anche quella odierna di L’Eredità si è conclusa con il gioco della ghigliottina, in cui uno degli indizi era “TEATRO”. Parlando di questo indizio, il conduttore ha fatto una digressione, dicendo: “A proposito di teatro, a Roma c’è il meraviglioso Teatro Valle che mi auguro possa tornare presto, grazie a un restauro, ai fasti di un tempo.” Aggiungendo con entusiasmo: “È uno dei teatri più belli del mondo, il Teatro Valle di Roma. Scusate se lo dico, ma non sono di parte. È davvero così. Siete mai entrati al Teatro Valle? Mozza il fiato, anche senza uno spettacolo in scena.”

La delusione del campione in carica

Le altre quattro parole-indizi della ghigliottina di stasera erano “FIANCHI”, “SCENDERE”, “GIOSAFAT” e “NILO”. Con questi elementi, uniti all’indizio “TEATRO” menzionato precedentemente, il campione Pierpaolo avrebbe dovuto dare come risposta “VALLE”, ma invece ha indicato “POSA”, perdendo così l’opportunità di vincere 42.500€ in gettoni d’oro. Flavio Insinna ha scherzosamente annunciato alla fine: “Ora entriamo nella valle del TG1, ma domani tornerà la valle de L’Eredità con l’ultima puntata. Accorrete numerosi!” Lasciando così la scena all’edizione delle 20.00 del TG1 e invitando i telespettatori ad attendere le ultime due puntate di questa stagione del programma, che recentemente ha riservato colpi di scena nel suo finale.