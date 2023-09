La storia incredibile di Ellie Goldstein: la modella con la sindrome di Down che ha conquistato il mondo della moda

Un inizio difficile, una determinazione straordinaria

Ellie Goldstein, una giovane donna inglese di 21 anni, ha sfidato tutte le previsioni sin dalla sua nascita nel dicembre 2001. Nonostante i medici abbiano pronosticato che non avrebbe mai “camminato né parlato”, Ellie ha dimostrato a tutti di essere piena di talento e determinazione. Oggi, è diventata la prima modella con sindrome di Down ad apparire in importanti campagne internazionali, inclusa quella di Gucci per la sua campagna Unconventional Beauty. Ha persino fatto la copertina di Vogue Italia nel 2020.

Una madre coraggiosa, una famiglia amorevole

I primi anni della vita di Ellie sono stati molto diversi da quelli che vive oggi. Durante la gravidanza di sua madre Yvonne, nessuna ecografia prenatale aveva rilevato alcuna anomalia. Fu quindi uno shock per i genitori scoprire che Ellie aveva la sindrome di Down, insieme a problemi cardiaci che richiedevano un intervento chirurgico immediato dopo il parto. Un medico pronunciò una prognosi negativa, affermando che Ellie non avrebbe mai camminato né parlato. Addirittura, un’infermiera suggerì ai genitori di lasciarla in ospedale.

Nonostante le difficoltà, il padre di Ellie, Mark, si fece carico del compito di prendersi cura di lei durante le prime settimane. Yvonne ammise di aver faticato ad accettare la diagnosi, ma presto scoprì che l’amore materno superava tutte le paure per il futuro. Oggi, Yvonne non può fare altro che ammirare la bellezza di sua figlia.

Successi straordinari e nuove prospettive

Ellie ha raggiunto traguardi incredibili nella sua carriera di modella. Ha viaggiato in tutta Europa per sfilate e servizi fotografici e ha persino dato il suo volto alla prima Barbie con sindrome di Down. Recentemente, ha acquistato una casa grazie ai suoi guadagni come modella.

Oltre alla sua carriera nella moda, Ellie sta anche studiando Arti dello Spettacolo al college e ha scritto un libro sulla sua vita intitolato “Contro tutte le probabilità”. È una modella, un’autrice, una studentessa e una proprietaria di casa, dimostrando a tutti che i sogni possono diventare realtà.

La sua storia ha ispirato molti e continua a rompere gli stereotipi sulla bellezza e sulle capacità delle persone con sindrome di Down. Ellie è un esempio straordinario di determinazione e coraggio, e il suo successo apre nuove porte per l’inclusione e la diversità nel mondo della moda.