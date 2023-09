Sapete chi sono gli ex mariti e i figli di Grecia Colmenares: nomi, età, Grande Fratello

Grecia Colmenares, l’attrice venezuelana di fama internazionale, è una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello 2023. La sua carriera è stata coronata da numerosi successi, grazie alle numerose telenovelas in cui ha recitato, tra cui Topazio, Manuela e Milagros.

Ma chi è Grecia Colmenares al di fuori del mondo dello spettacolo? Scopriamo insieme i segreti della sua vita privata.

Matrimoni e figli

Grecia Colmenares si è sposata due volte. Il primo matrimonio, avvenuto nel 1979, è stato con l’attore venezuelano Henry Zakka. La coppia ha divorziato nel 1983.

Nel 1986, Grecia Colmenares si è sposata con l’imprenditore argentino Marcelo Pelegri. Dalla loro unione è nato un figlio, Gianfranco, nel 1992. Oggi Gianfranco ha 31 anni e vive a Madrid, dove lavora con il padre.

Carriera di modella

Prima di diventare attrice, Grecia Colmenares ha lavorato come modella. Ha partecipato a numerosi concorsi di bellezza, vincendo il titolo di Miss Venezuela nel 1977.

Impegno sociale

Grecia Colmenares è una donna impegnata nel sociale. È stata ambasciatrice di buona volontà per l’UNICEF e ha fondato una fondazione per aiutare i bambini bisognosi.

Vita in Italia

Grecia Colmenares ha vissuto in Italia per diversi anni, durante i quali ha recitato in numerose telenovelas. È molto amata dal pubblico italiano, che la considera una vera icona.

Relazione con Chando Erik Luna

Dopo il suo secondo divorzio, Grecia Colmenares ha avuto una relazione con il modello e attore spagnolo Chando Erik Luna, nato nel 1988. La loro storia è stata molto discussa dai media e ha avuto un grande risalto nei programmi di Barbara D’Urso in onda su Canale 5.

In conclusione, Grecia Colmenares è una donna forte e indipendente, che ha avuto una carriera di successo e una vita privata movimentata. La sua partecipazione al Grande Fratello sarà sicuramente un’occasione per conoscere meglio la sua personalità.